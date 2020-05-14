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Кризис в Сирии
Обновлено 

СМИ: в деревне к югу от города Рас-эль-Айн на севере Сирии произошел взрыв

Точное число жертв и пострадавших не приводится

ТАСС, 14 мая. Взрыв прогремел в четверг в одной из деревень южнее сирийского города Рас-эль-Айн, расположенного на севере Сирии, в приграничном с Турцией районе. Об этом сообщило сирийское государственное агентство SANA.

По сведениям агентства, в полдень в одной из деревень, где присутствуют турецкие военные и сотрудничающие с ними формирования вооруженной сирийской оппозиции, взорвался заминированный мотоцикл.

В результате инцидента погибли и получили ранения несколько мирных жителей, указывает SANA. Точное число жертв и пострадавших не приводится.

Теги
СирияТурцияКризис в Сирии
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