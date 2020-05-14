Власти Узбекистана вернули из Франции активы старшей дочери Каримова на $10 млн

ТАШКЕНТ, 14 мая. /ТАСС/. Министерство юстиции Узбекистана и Генпрокуратура страны вернули из Франции активы Гульнары Каримовой, старшей дочери первого президента республики Ислама Каримова, на сумму $10 млн. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Минюста Узбекистана.

"В результате усилий Министерства юстиции и Генеральной прокуратуры Республики Узбекистан при участии компетентных органов Узбекистана по возвращению в страну нажитого преступным путем имущества Г. Каримовой 14 мая текущего года в Узбекистан возвращены активы из Франции в размере $10 млн", - говорится в сообщении.