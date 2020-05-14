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Пандемия коронавируса нового типа
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Трамп заявил, что разочарован в Китае из-за вспышки коронавируса и времени ее начала

Президент США отметил, что на момент заключения сделки никто "ничего не понимал"

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что "очень разочарован" в Китае из-за того, что вспышка коронавируса произошла вскоре после выработки соглашения о первой фазе торговой сделки с Пекином.

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"Я заключил отличную торговую сделку с Китаем и еще чернила не высохли на документе, - отметил он в четверг в интервью телеканалу Fox Business, имея в виду начало распространения коронавируса. - Никто тогда ничего не понимал. Но я очень разочарован в Китае".

Затронув вопрос об Уханьском институте вирусологии, Трамп отметил, что в 2014 году этот научный центр получил от США $7,5 млн, но он прекратил это финансирование. "Они заявляли, что ведут научные работы по многим направлениям, - сообщил он. - Эти средства были предоставлены администрацией Обамы. Я положил этому конец".

Церемония подписания соглашения между США и Китаем состоялась 15 января в Вашингтоне. Свои подписи под документом поставили Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ. Китай, в частности, согласился увеличить закупки американской продукции на $76,7 млрд в течение первого года и на $123,3 млрд - в течение второго года действия соглашения.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились почти 4,3 млн человек, более 290 тысяч умерли.

Теги
СШАКитайТрамп, ДональдПандемия коронавируса нового типа
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