Трамп считает, что Китай должен был остановить коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Китай должен был остановить коронавирус на своей территории. Такое мнение выразил в четверг президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox Business , отвечая на вопрос о разведывательной информации, касающейся происхождения коронавируса.

"У нас много информации и часть ее неблагоприятна, - отметил он. - Но хуже всего то, что вне зависимости от того, попал ли этот вирус из лаборатории или от летучих мышей, он все равно распространялся из Китая, и они должны были остановить его. Они должны были остановить его в источнике распространения".

"Я не знаю, приняли ли они решение, но он вырвался из-под контроля, - продолжал Трамп, отвечая на реплику журналиста о том, что в Китае якобы могли сознательно принять решение дать вирусу распространиться за границу. - Вероятно, он вырвался из-под контроля".

Ранее Трамп высказывал предположение, что новый коронавирус мог покинуть Уханьский институт вирусологии из-за некомпетентности персонала. В свою очередь госсекретарь США Майкл Помпео заявлял о наличии у Вашингтона доказательств того, что коронавирус якобы начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане.

В КНР подобные утверждения американской стороны категорически отвергали. Заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн 29 апреля в интервью журналистам телеканала NBC подчеркнул, что Пекин "не скрывал какую-либо информацию" о коронавирусе. Он выразил сожаление в связи с тем, что "некоторые политики используют ситуацию с вирусом для шельмования Китая". В апреле официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь заявил, что версия об искусственном создании коронавируса не подкреплена какими-либо доказательствами. Так он прокомментировал публикацию американского телеканала Fox News Channel о том, что первым заразился коронавирусом некий сотрудник лаборатории в Ухане.