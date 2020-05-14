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Трамп намерен задействовать военных в распространении вакцины от коронавируса в США

Как отметил американский президент, для распространения вакцины потребуется масштабная операция

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен задействовать военнослужащих в распространении вакцины от коронавируса в США. Об этом он заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business.

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"Для распространения вакцины потребуется масштабная операция, - отметил он. - Сейчас мы мобилизуем военных с тем, чтобы к концу года мы смогли очень быстро предоставить эту вакцину большому числу людей".

В начале мая Трамп заявил, что специалисты в США, вероятнее всего, создадут вакцину от коронавируса до конца текущего года. Ранее директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи заявил, что американская администрация рассчитывает разработать ее к январю 2021 года.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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