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Защита Януковича инициирует дело о фальсификации прокурорами материалов по делу "майдана"

Также они обвиняют их в утаивании доказательств против реальных виновных в трагедии

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Адвокаты бывшего президента Украины Виктора Януковича инициируют уголовное дело о фальсификации группой прокуроров доказательств о стрельбе на "майдане" в феврале 2014 года. Об этом говорится в пресс-релизе адвокатского объединения "Авер Лекс", представляющего интересы экс-президента, который оказался в распоряжении ТАСС.

"Защита Виктора Януковича инициирует дело о фальсификации группой прокуроров офиса генпрокурора материалов по делам "майдана" и утаивании доказательств против реальных виновных в трагедии февраля 2014 года", - говорится в сообщении.

Адвокат Виталий Сердюк заявил, что прокуроры "утаивают от общества имеющиеся у них прямые доказательства причастности бывших генпрокурора Юрия Луценко, спикера Андрея Парубия, депутата Сергея Пашинского, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и других активных участников событий 2014 года к убийствам на "майдане". Этих доказательств, по словам Сердюка, предостаточно, чтобы каждому предъявить обвинение и привлечь к ответственности". "Представители прокуратуры, контролируемые экс-генпрокурором Юрием Луценко, спонсируемые фондом Джорджа Сороса "Возрождение" и выполняющие "заказы" западных кураторов, так и не передали их в суд", - добавил адвокат.

Сердюк также выразил уверенность, что решение суда Киева о заочном аресте Януковича по делу "майдана" принято под давлением прокуроров. "Мы считаем, что решение было готово еще до начала судебного заседания. А само судебное заседание стало доказательством неуклюжей попытки придать этому процессу, а точнее сказать фарсу, вид законности", - заключил адвокат.

Печерский районный суд Киева на заседании 12 мая заочно арестовал на два месяца бывшего президента Украины Виктора Януковича по делу о стрельбе на "майдане". Суд отказал защите в ходатайстве об отводе группы прокуроров, отклонил их просьбу об участии в процессе Януковича по видеосвязи и допуске независимых международных наблюдателей. Судья также отклонил ходатайство об участии в деле в качестве потерпевших 210 сотрудников правоохранительных органов, которые тоже получили огнестрельные ранения на "майдане". Адвокаты экс-президента уже заявили о готовности обжаловать решение суда.

События на "майдане"

Украинское правительство 21 ноября 2013 года объявило о приостановке подписания соглашения с Евросоюзом. В ответ оппозиция Верховной рады заблокировала работу парламента, а на площади Независимости в Киеве начался долгосрочный митинг. Во время трехмесячного противостояния, получившего название "майдан", агрессивно настроенные националисты захватили ряд административных зданий в регионах на западе страны, а также в центре Киева, где возвели палаточный городок и создали вооруженные "отряды самообороны", вступившие в открытое противостояние с силами правопорядка.

Кульминационной точкой конфликта стала стрельба неустановленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 100 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и протестующие, и бойцы спецподразделения "Беркут". "Дело о снайперах" на "майдане" до сих пор остается нераскрытым.

Теги
Янукович, Виктор ФедоровичУкраина
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