Помпео заявил, что Израиль сам должен решать вопрос об аннексии палестинских территорий

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Решение относительно вопроса о потенциальной аннексии ряда территорий Западного берега реки Иордан должен принимать Израиль. Такое мнение госсекретарь США Майкл Помпео выразил в интервью израильской радиостанции "Кан", стенограмму которого распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

Речь идет о реализации предполагаемых планов нового коалиционного правительства Израиля. В январе президент США Дональд Трамп вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху объявили в Вашингтоне ключевые положения плана мирного палестино-израильского урегулирования, заявив, в частности, о намерении американских властей признать еврейские поселения израильской территорией. 22 апреля Помпео уже заявлял, что окончательное решение по данному вопросу остается за Израилем.

"Несколько месяцев назад мы изложили план мирного палестино-израильского урегулирования. И премьер-министр Нетаньяху, и спикер [Кнессета Бени] Ганц приняли план и согласились вести переговоры с палестинцами на его основе. Они по-прежнему считают, что этот план является продуманным и прагматичным, а также представляет собой основу, чтобы двигаться вперед. Израильское правительство будет принимать решения об аннексии: делать ли это, как это делать, а также о временных рамках этой аннексии", - сказал Помпео, отвечая на вопрос о том, поддержит ли Вашингтон аннексию, даже если другие части плана не будут выполнены.

"Я уверен, что [израильское правительство] будет принимать обдуманные решения относительно того, как двигаться вперед в вопросе аннексии, а также в более широком плане - как двигаться вперед, чтобы попытаться добраться до той точки, где мы в конечном итоге решим эту давнюю проблему между Израилем и палестинским народом", - продолжил госсекретарь. "Я надеюсь, что палестинцы и палестинское руководство также поймет, что план - лучшее для их народа", - добавил глава американского внешнеполитического ведомства.

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, реализация предполагаемых планов нового правительства Израиля по аннексии ряда территорий на Западном берегу Иордана подорвет процесс ближневосточного урегулирования. Она подчеркнула, что Россия считает необходимым придерживаться международно-правовой базы урегулирования, включая резолюции Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

В среду Помпео посетил Израиль. Это была его первая иностранная поездка почти за два месяца. Как заявил в среду на брифинге для журналистов представитель Госдепартамента высокого ранга, обсуждение вопроса об аннексии палестинских территорий не было главной темой встреч Помпео в Израиле.