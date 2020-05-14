Трамп назвал политическим преступлением дело против своего экс-помощника Флинна

НЬЮ-ЙОРК, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает политическим преступлением дело в отношении своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна. С таким утверждением американский лидер выступил в интервью телеканалу Fox Business, которое вышло в эфир в четверг утром.

"Это было самым большим политическим преступлением в истории нашей страны. Думаю, если бы я был демократом, а не республиканцем, все причастные уже давно сидели бы в тюрьме", - указал Трамп, отвечая на вопрос ведущей относительно обнародования сведений о том, что представители администрации бывшего президента США Барака Обамы запрашивали у спецслужб данные о Флинне. "То, что произошло, это позор". - подчеркнул Трамп.

Ранее исполняющий обязанности директора Национальной разведки Ричард Гренелл в ответ на запрос председателей финансового комитета и комитета по внутренней безопасности и правительственным делам Сената Конгресса США заявил, что данные о Флинне запрашивал у спецслужб бывший вице-президент Джозеф Байден, а также главы ЦРУ и ФБР Джон Бреннан и Джеймс Коми.

"Это все [дело рук] Обамы, Байдена, - указал Трамп. - Это коррумпированные люди. Все их дело коррумпировано, и мы уличили их в этом". "Им не нужен был генерал Флинн, они лишь хотели, чтобы он говорил неправду обо мне", - заключил хозяин Белого дома, отметив, что Флинн не пошел на это.

Дело Флинна

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017-го он был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом РФ в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В феврале адвокаты Флинна просили суд приговорить их подзащитного к условному сроку и общественным работам. В начале января обвинение добивалось для него тюремного заключения на срок до шести месяцев. Вынесение приговора намечалось на 27 февраля, но потом было отложено на неопределенный срок. В декабре 2017 года Флинн пошел на сделку со следствием, согласившись признать себя виновным в даче ложных показаний ФБР, однако в январе 2020-го отозвал признание вины и отказался от сделки.

7 мая Министерство юстиции США объявило о том, что прекращает уголовное дело в отношении Флинна после оценки "всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию". Решение было принято после того, как министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис (штат Миссури) Джеффу Дженсену проверить, насколько законно действовали сотрудники ФБР при взятии показаний у Флинна 24 января 2017 года. Дженсен пришел к заключению, что эта беседа "проводилась безо всякого правомерного следственного обоснования".

Позднее пресс-секретарь президента Кейли Макинэни на брифинге для журналистов заявила, что, по мнению Белого дома, ФБР фактически совершило преступление против Флинна. По ее словам, представители спецслужбы заранее договорились, что их целью будет осуждение или увольнение Флинна.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. 18 апреля 2019 года Минюст США обнародовал его итоговый доклад, в котором признавалось, что расследование не выявило сговора Трампа с Москвой.

В должности помощника президента по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором разведывательного управления Министерства обороны США.