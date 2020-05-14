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СМИ: церемонию приведения к присяге нового кабмина Израиля перенесли на 17 мая

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 мая. /ТАСС/. Церемония приведения к присяге нового правительства Израиля, которая должна была состояться в четверг вечером, перенесена на 17 мая. Об этом сообщает государственное радио KAN.

По его данным, договоренность о переносе церемонии на воскресенье была достигнута между премьер-министром и лидером партии "Ликуд" Биньямином Нетаньяху и спикером Кнессета (парламента) и главой партии "Кахоль-Лаван" Бени Ганцем после того, как глава кабмина проинформировал в среду, что ему необходимо больше времени для распределения портфелей в кабинете.

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Израиль
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