Глава Военного комитета заявил, что пандемия не повлияла на операции НАТО

БРЮССЕЛЬ, 14 мая. /ТАСС/. Пандемия не влияет на операции НАТО, в том числе на размещение многонациональных сил в Прибалтике и Польше. Об этом заявил в четверг глава Военного комитета альянса Стюарт Пич на видеобрифинге по итогам первой в истории онлайн-сессии этого комитета на уровне начальников генеральных штабов стран-членов.

"Пандемия не влияет на ключевые операции НАТО, включая размещение многонациональных батальонных групп в Восточной Европе, миссию воздушного патрулирования в странах Балтии, миссии в Афганистане и Косове", - сказал он.