Трамп: США продолжат поддержку мирного процесса по разрешению карабахского конфликта

БАКУ, 14 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки продолжат поддержку переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом говорится в поздравительном послании президента США Дональда Трампа азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики, который отмечается в стране 28 мая.

"Как один из сопредседателей Минской группы (ОБСЕ) мы продолжим участие в поддержке переговоров для устойчивого и мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован в четверг на сайте президента Азербайджана.

В послании отмечается, что США и Азербайджан почти 30 лет сотрудничают "во имя обеспечения международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух народов". Американский лидер также подчеркнул поддержку своей страной принимаемых в Азербайджане мер в области демократического управления, защиты прав и свобод человека.

В поздравлении также отмечено что, в период пандемии коронавируса "США находятся рядом с азербайджанским народом".