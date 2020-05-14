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Трамп: США продолжат поддержку мирного процесса по разрешению карабахского конфликта

В послании президента США азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву отмечается, что страны почти 30 лет сотрудничают во имя обеспечения международной безопасности

БАКУ, 14 мая. /ТАСС/. Соединенные Штаты Америки продолжат поддержку переговорного процесса по мирному урегулированию карабахского конфликта. Об этом говорится в поздравительном послании президента США Дональда Трампа азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю национального праздника - Дня Республики, который отмечается в стране 28 мая.

"Как один из сопредседателей Минской группы (ОБСЕ) мы продолжим участие в поддержке переговоров для устойчивого и мирного урегулирования нагорнокарабахского конфликта", - говорится в поздравлении, текст которого опубликован в четверг на сайте президента Азербайджана.

В послании отмечается, что США и Азербайджан почти 30 лет сотрудничают "во имя обеспечения международной безопасности, диверсификации маршрутов и источников поставок энергоресурсов в Европу и построения блестящего будущего для двух народов". Американский лидер также подчеркнул поддержку своей страной принимаемых в Азербайджане мер в области демократического управления, защиты прав и свобод человека.

В поздравлении также отмечено что, в период пандемии коронавируса "США находятся рядом с азербайджанским народом".

Теги
АзербайджанСШААлиев, Ильхам Гейдар оглыТрамп, Дональд
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