Новый премьер Ирака через посла РФ передал приглашение Путину посетить Багдад

ТАСС, 14 мая. Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Казыми в четверг передал послу РФ в Ираке Максиму Максимову приглашение для президента России Владимира Путина посетить Багдад. Об этом сообщает иракское информационное агентство INA со ссылкой на канцелярию нового главы кабмина республики.

"Аль-Казыми принял сегодня посла России в Багдаде Максима Максимова, и российский посол передал письменные поздравления от президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Михаила Мишустина, в которых также содержалось приглашение посетить Москву", - говорится в заявлении канцелярии, выдержки из которого приводит агентство.

Премьер Ирака в свою очередь передал приглашение "российскому президенту посетить Багдад" и отметил, что он будет рад побывать в Москве. Он поблагодарил российских первых лиц, отметив, что Ирак испытывает "гордость за близкие отношения с Россией" и стремится "укрепить их в политической, экономической, культурной сферах, а также в сфере безопасности".

Аль-Казыми добавил, что рассчитывает на роль России для "достижения спокойствия в регионе, облегчения работы российских компаний в области нефти, газа, электроэнергетики и активизации взаимодействия совместных комитетов между двумя странами".

Президент Ирака Бархам Салех 9 апреля поручил начальнику иракской разведки аль-Казыми сформировать новый кабинет министров. 7 мая Совет представителей (парламент) Ирака выразил доверие правительству аль-Казыми и одобрил его программу. В ходе вечернего заседания Мустафа аль-Казыми принес парламенту присягу в качестве главы правительства. С момента свержения Саддама Хусейна в 2003 году он стал шестым премьером Ирака.