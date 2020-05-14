{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Помпео призвал якобы связанные с КНР силы прекратить кражу данных по исследованию пандемии

Госсекретарь США заявил, что поведение Китая в киберсфере является продолжением его контрпродуктивных действий касательно коронавируса

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео вслед за Федеральным бюро расследований (ФБР) выступил с утверждением, что связанные с Китаем силы стоят за кражей данных об исследованиях по коронавирусу. Соответствующее заявление Помпео распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"США осуждают попытки связанных с Китаем лиц украсть интеллектуальную собственность и данные по исследованию пандемии. США призывают Китай прекратить данную злонамеренную деятельность, - отметил Помпео. - Поведение Китая в киберсфере является продолжением его контрпродуктивных действий касательно коронавируса".

По словам госсекретаря, Китай якобы заставляет молчать ученых и журналистов, при этом "распространяет дезинформацию". Конкретных примеров глава ведомства не привел.

ФБР в среду заявило, что Китай якобы стоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся связанными с коронавирусом исследованиями, в том числе разработкой вакцины. В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал эти обвинения Соединенных Штатов "клеветой". Он подчеркнул, что у Пекина "гораздо больше причин нам беспокоиться, что кто-то украдет [информацию о разработках вакцины] у Китая". По словам дипломата, "Китай является одним из наиболее пострадавших от кибератак государств" и выступает "решительно против любых форм кибератак".

Теги
СШАКитайПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Президенты России и Сербии обсудили ситуацию вокруг гонений на духовенство в Черногории
Президент Сербии также поблагодарил Владимира Путина за помощь в борьбе с пандемией
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС