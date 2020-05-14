Помпео призвал якобы связанные с КНР силы прекратить кражу данных по исследованию пандемии

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео вслед за Федеральным бюро расследований (ФБР) выступил с утверждением, что связанные с Китаем силы стоят за кражей данных об исследованиях по коронавирусу. Соответствующее заявление Помпео распространила в четверг пресс-служба Госдепартамента.

"США осуждают попытки связанных с Китаем лиц украсть интеллектуальную собственность и данные по исследованию пандемии. США призывают Китай прекратить данную злонамеренную деятельность, - отметил Помпео. - Поведение Китая в киберсфере является продолжением его контрпродуктивных действий касательно коронавируса".

По словам госсекретаря, Китай якобы заставляет молчать ученых и журналистов, при этом "распространяет дезинформацию". Конкретных примеров глава ведомства не привел.

ФБР в среду заявило, что Китай якобы стоит за кибератаками на американские учреждения, занимающиеся связанными с коронавирусом исследованиями, в том числе разработкой вакцины. В четверг официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь назвал эти обвинения Соединенных Штатов "клеветой". Он подчеркнул, что у Пекина "гораздо больше причин нам беспокоиться, что кто-то украдет [информацию о разработках вакцины] у Китая". По словам дипломата, "Китай является одним из наиболее пострадавших от кибератак государств" и выступает "решительно против любых форм кибератак".