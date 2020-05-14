Президенты России и Сербии обсудили ситуацию вокруг гонений на духовенство в Черногории

БЕЛГРАД, 14 мая. /ТАСС/. Президенты России и Сербии Владимир Путин и Александар Вучич обсудили ситуацию вокруг гонений на духовенство Сербской православной церкви (СПЦ) в Черногории. Об этом сообщила в четверг пресс-служба сербского лидера.

"Президент Вучич оповестил президента Путина обо всех событиях в регионе - от ситуации в Косове и Метохии до гонений на духовенство Сербской православной церкви в Черногории. Президенты также говорили о внутренней отделке храма св. Саввы в Белграде и согласились, что необходимо вскоре продолжить совместную работу, чтобы эта православная святыня была при помощи России завершена, как было запланировано", - говорится в сообщении.

Вучич в ходе телефонного разговора с президентом России также поблагодарил его за помощь, предоставленную Москвой Белграду в борьбе с пандемией коронавируса. Как сообщила пресс-служба сербского лидера, Вучич намерен наградить российских военных государственными наградами.

"Президент Вучич выразил президенту Путину соболезнования в связи с жертвами COVID-19 [болезни, вызываемой коронавирусом] в России, а также высказал надежду, что благодаря решительным мерам вирус будет успешно побежден. Он также сказал, что Сербия готова, если это нужно и в рамках своих возможностей, предоставить России помощь против этой заразной болезни. Вучич поблагодарил Путина за то, что выраженной заботой и отправкой медицинской помощи он подтвердил исключительные стратегические отношения России и Сербии", - говорится в сообщении. "У Сербии есть привилегия иметь такого искреннего друга, как Россия, для меня также являются честью наши отношения обоюдного уважения и доверия", - цитирует пресс-служба слова сербского президента.

Сербский лидер сообщил Путину, что намерен, при согласии российской стороны, наградить членов отряда военных специалистов ВС РФ, "которые преданно помогали в борьбе с распространением коронавируса и предотвращением заразной болезни COVID-19" в Сербии. По словам Вучича, российские специалисты "за короткое время взяли под контроль ситуацию в самых крупных очагах".

Президенты выразили ожидание, что обстоятельства скоро позволят обмен визитами на высоком уровне и продолжение ранее запланированных контактов между странами. Александар Вучич также выразил удовлетворение тем, что День Победы, вопреки отмене парада на Красной площади, достойно отмечен, а российский и сербский народы уважают своих героев и не позволяют фальсифицировать историю.

Ранее Сербия запросила помощь в борьбе с пандемией у России. 3-4 апреля самолеты ВКС РФ доставили в Сербию включая военных медиков, специалистов-вирусологов войск радиационной, химической и биологической защиты, специальное медицинское оборудование, а также средства защиты и 16 единиц военной техники.

Всего российским сводным отрядом проведен комплекс дезинфекционных мероприятий на 178 объектах в 37 городах республики, в том числе обработаны 367 зданий и сооружений общей площадью более 1,6 млн кв. метров, 69 участков дорог с твердым покрытием общей площадью около 488 тыс. кв. м. Военные медики провели осмотр и приняли участие в лечении более 800 инфицированных пациентов.

О ситуации в Черногории

В ночь на 12 мая прокуратура Черногории задержала епископа Будимлянско-Никшичского Иоаникия, а также священников епархии по обвинению в нарушении эпидемиологического режима. Когда на следующий день, 13 мая, полиция объявила о задержании епископа на 72 часа, по всей стране начались массовые акции протеста, которые закончились столкновениями с полицией. Во втором по величине городе страны Никшич, а также в городе Приеполе полицейский спецназ применял слезоточивый газ, светошумовые гранаты и дубинки. В результате беспорядков, по данным Управления полиции Черногории, пострадали 26 сотрудников правоохранительных органов и трое граждан, включая 7-летнего ребенка.

12 апреля полиция задержала митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия после богослужения в монастыре Златица, однако через несколько часов он был освобожден.

Черногорский томос

Прихожане Сербской православной церкви до эпидемии коронавируса проводили в Черногории массовые акции в знак протеста против притеснения СПЦ в стране. Поводом для недовольства стало принятие парламентом страны в ночь на 27 декабря 2019 года закона "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". В поддержку закона проголосовали 45 депутатов из 45 присутствовавших, документ рассматривался после задержания полицией всех депутатов от оппозиции. 28 декабря закон подписал президент Черногории Мило Джуканович.

Джуканович обвиняет Сербскую православную церковь в попытке сохранить религиозную монополию в стране. Он заявил, что будет добиваться автокефалии для черногорской церкви по примеру Украины. Именно в рамках создания новой церкви кабинет министров Черногории провел через парламент закон о свободе вероисповедания, предусматривающий изъятие церковной собственности у СПЦ. Речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Позиция РПЦ

Как заявил в конце февраля председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев), Русская православная церковь (РПЦ) твердо поддерживает СПЦ в борьбе, которую она ведет в Черногории.

Иларион сравнил ситуацию в Черногории с тем, что происходило на Украине в период, когда президентом страны был Петр Порошенко. Тот, по словам митрополита, подумал, что может создать новую церковь, и это поможет ему на выборах. Иларион заявил, что принятие закона является прямым вмешательством государства в дела Церкви.