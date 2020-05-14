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Пандемия коронавируса нового типа

Белый дом исключает вероятность заражения Трампа и Пенса коронавирусом

Пресс-секретарь американского президента заявила, что такая ситуация "даже не рассматривается"

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Белый дом не рассматривает возможность, при которой американский лидер Дональд Трамп и вице-президент Майкл Пенс могут заразиться новым коронавирусом. Об этом сообщила в четверг пресс-секретарь главы государства Кейли Макинэни, отвечая на вопросы журналистов.

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Ее спросили, есть ли у Белого дома план действий в случае ЧС, при которой Трамп и Пенс заболеют. "Мы даже это не рассматриваем. Мы следим за здоровьем президента, за здоровьем вице-президента. Сейчас они здоровы, и они продолжат оставаться здоровыми", - подчеркнула Макинэни.

"Президент здоров, вице-президент здоров, и я думаю, что этому должны радоваться все журналисты, а также американский народ", - полагает пресс-секретарь.

В среду Трамп рассказал, что в связи с распространением нового коронавируса в Белом доме не встречается с Пенсом, а разговаривает с ним только по телефону. Он пояснил, что вице-президент принял такое решение после того, как у его пресс-секретаря Кэти Миллер был обнаружен коронавирус.

Во вторник телеканал CNN сообщил, что Пенс в ближайшее время не будет приближаться к Трампу. О том, что у Кэти Миллер - супруги советника президента Стивена Миллера - был диагностирован коронавирус, стало известно 8 мая. 7 мая CNN сообщил, что коронавирус обнаружен у военного из подразделения ВМС США, бойцы которого несут службу в Белом доме. Макинэни в четверг подчеркнула, что о других случаях заражения среди сотрудников Белого дома ей неизвестно.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 1,39 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 84,5 тыс. человек.

Теги
СШАТрамп, ДональдПенс, Майкл (Майк)Пандемия коронавируса нового типа
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