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Трамп заявил, что не обсуждал с Минюстом отставку сенатора Берра из-за расследования ФБР

Ранее сообщалось, что Берр временно подал в отставку с должности председателя специального комитета по разведке

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что не обсуждал с министерством юстиции отставку сенатора-республиканца от штата Северная Каролина Ричарда Берра, в отношении которого Федеральное бюро расследований (ФБР, входит в структуру Минюста) инициировало разбирательство об использовании закрытой информации о коронавирусе при операциях на бирже.

Ранее лидер республиканского большинства в Сенате Митч Макконнелл сообщил, что Берр временно подал в отставку с должности председателя специального комитета по разведке.

"Вы говорите, он подал в отставку? Я не знал об этом, - сказал Трамп, отвечая в четверг на вопросы журналистов в Белом доме. - Я никогда не обсуждал [дело Берра] с кем-либо. Это очень плохо".

Сотрудники ФБР в ночь на четверг изъяли мобильный телефон Ричарда Берра в рамках расследования дела, сообщила газета Los Angeles Times. Берр в начале года принимал участие в закрытых брифингах, на которых шла речь о прогнозах относительно распространения коронавируса и его влиянии на экономику, в том числе на биржи. Как сообщала ранее телекомпания CNN, в феврале, перед обвалом основных торговых площадок, Берр продал акции на общую сумму до $1,7 млн. При этом сам он утверждал, что его решения были основаны на общедоступной информации.

В конце марта министерство юстиции и Комиссия по ценным бумагам и биржам США начали расследование из-за сделок Берра и ряда других сенаторов, имевших доступ к закрытой информации о ситуации с коронавирусом. По закону члены Конгресса США не могли использовать эти сведения для получения финансовой выгоды.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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