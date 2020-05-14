Трамп внес на рассмотрение Сената кандидатуру Кита Дейтона на должность посла на Украине

ВАШИНГТОН, 14 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в четверг внес кандидатуру главы Германского фонда Маршалла Соединенных Штатов, генерал-лейтенанта в отставке Кита Дейтона на утверждение Сената Конгресса на пост посла на Украине. Соответствующий документ распространила пресс-служба Белого дома.

"Кандидатура отправлена в Сенат: Кит Дейтон <...> [выдвигается] на должность чрезвычайного и полномочного посла на Украине", - отмечается в тексте.

О намерении выдвинуть Дейтона на эту должность Трамп сообщил 2 мая.