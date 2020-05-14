В Турции объяснили причину отказа пропустить летевший на Кипр самолет с медтоварами

АНКАРА, 14 мая. /ТАСС/. Самолет с медицинским грузом, летевший из Китая на Кипр, не получил разрешение на использование воздушного пространства Турции из-за того, что соответствующий запрос не был направлен заранее. С таким утверждением выступил в четверг официальный представитель МИД Турции Хами Аксой.

"В соответствии с нашей известной политикой перевозящим грузы на Кипр или из него самолетам не разрешаются пролет над нашей страной и промежуточные посадки в Турции. В отдельных случаях может быть сделано исключение, если речь идет об эвакуации больных, перевозке медицинских грузов, а также необходимости экстренной посадки. Вылетевший из Китая самолет не подал заявку на получение разрешения на пролет над Турцией до взлета, а запросил его уже после того, как вошел в воздушное пространство Турции", - говорится в распространенном заявлении.

Аксой добавил, что "если бы была подана своевременная заявка на этот полет, то было бы возможно признать его исключением из-за наличия гуманитарного груза, как это происходило в прошлом".

В среду министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил, что самолет, который должен был доставить на Кипр медицинское оборудование из Китая, взял курс на Москву из-за отказа Турции пропустить его через свое воздушное пространство. По данным авиационного портала Flightradar24.com, лайнер в 03:38 по местному времени в среду вылетел на Кипр из аэропорта Биньхай китайского города Тяньцзинь. Над Черным морем он сделал два круга и взял курс на московский аэропорт Внуково, где приземлился в 14:02 местного времени.

После дозаправки в российской столице полет на средиземноморский остров был продолжен уже через воздушное пространство Болгарии. Самолет доставил на Кипр защитные маски, бахилы, одноразовые хирургические халаты и другую защитную одежду.