Киев исключил закрепление особого статуса Донбасса в конституции

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Киев исключает любую возможность закрепления особого статуса Донбасса в конституции страны. Это подтвердил офис президента Украины Владимира Зеленского по итогам состоявшейся в четверг очередной видеоконференции Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

"Украинская сторона в очередной раз исключила возможность закрепления особого статуса отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституции Украины", - говорится в сообщении на официальном сайте офиса.

В нем также отмечается, что Киев вновь подчеркнул, что выборы в Донбассе "могут произойти исключительно после получения Украиной контроля над границей", а также "в соответствии с Конституцией и законодательством Украины и на основе Копенгагенских критериев ОБСЕ, в частности в части стабильности учреждений, гарантирующих демократию, верховенство права, соблюдение прав человека и защиты прав меньшинств".

Согласно Минским соглашениям, на Украине должна пройти конституционная реформа с закреплением в основном законе на постоянной основе особого статуса Донбасса. Однако этого до сих пор не произошло. Принятый ранее Верховной радой закон об особом статусе по сути оказался заморожен, поскольку в него внесли поправки, противоречащие Минским соглашениям. Более того, действие самого закона было ограничено одним годом и с тех пор просто автоматически продлевается.