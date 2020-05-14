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Зеленский продлил запрет российских соцсетей и сайтов

Запрет будет действовать еще три года
Президент Украины Владимир Зеленский Ukrainian Presidential Press Office via AP
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ukrainian Presidential Press Office via AP

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины о продлении запрета российских сайтов и социальных сетей еще на три года. Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства 14 мая.

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15 мая 2017 года действующий в то время президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о расширении санкционного списка в отношении 1228 физических и 468 юридических лиц. В него были включены ряд депутатов Госдумы, журналисты, судьи Конституционного суда. Тогда под запрет попали также российские социальные сети "ВКонтакте" и "Одноклассники", компании Mail.ru, "Яндекс", "Яндекс.Украина".

Документ предписывал запретить провайдерам предоставлять услуги доступа пользователям к данным ресурсам. Также ограничительные меры коснулись компании "1С", специализирующейся на разработке и поставке программ для делового производства, и компании ABBYY, занимающейся разработками в области распознавания текстов, лингвистики и электронных словарей.

В начале апреля этого года Служба безопасности Украины (СБУ) направила в СНБО предложение о продлении санкций еще на три года. Свою инициативу в спецслужбе пояснили соображениями национальной безопасности. В минувшую среду СНБО Украины принял такое решение и направил его на рассмотрение президенту Украины для окончательного утверждения. Одновременно 13 мая Верховная рада также приняла постановление с требованием продлить санкции против российских интернет-компаний.

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УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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