Закону о государственном языке на Украине исполняется год

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Ровно год исполняется в пятницу, как экс-президент Петр Порошенко за пять дней до истечения своих полномочий 15 мая 2019 года подписал закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Этот закон, серьезно ограничивающий возможности использования русского языка и языки национальных меньшинств и ставший закономерным итогом той гуманитарной политики, которую проводила команда "евромайдана" с момента прихода к власти в результате госпереворота зимой 2014 года, был осужден и Венецианской комиссией, и Евросоюзом, и многими международными организациями. Однако это не остановило его вступления в силу 16 июля того же года. Как заметил по этому поводу директор Украинского института политики Руслан Бортник, данная ситуация продемонстрировала, что "Запад, несмотря на демократическую риторику, готов проглатывать в силу политической целесообразности такие законы, которые по своему принципу противоречат западным стандартам и ценностям".

За прошедшее с тех пор время украинский язык стал занимать значительно больше места в публичном пространстве Украины. В личном же общении русский язык пока, как и раньше, доминирует. Закон предусматривает поэтапное введение и постепенное ужесточение наказаний за нарушение вводимых им норм. Так что к настоящему времени полностью на государственный язык перешла только рекламная отрасль (с января 2020 года). С июля этого года данное требование начнет жестко действовать для научной и медицинской сфер, а еще через полгода - для сферы обслуживания. В 2021 году в силу вступит также положение проводить на украинском все культурно-массовые мероприятия в стране.

Штрафы за нарушение закона в размере от 3 400 до 11 900 гривен (от 9 400 до 32 800 рублей) пока не применялись - эта мера начнет действовать с июля 2022 года. А с 2024 года различные меры наказания предусмотрены также за "публичное унижение или оскорбление государственного языка". В число подлежащих санкциям действий вошло и "умышленное... нарушение требований украинского правописания" в официальных текстах, а попытки введения многоязычия рассматриваются в законе как действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя.

Следить за выполнением закона должен специальный уполномоченный по защите государственного языка, то есть назначаемый правительством так называемый языковой омбудсмен. В ноябре 2019 года этот пост заняла преподаватель из Николаева Татьяна Монахова. Однако проявить себя на этом посту ей не удалось. В апреле этого года она подала в отставку. Свое решение Монахова объяснила тем, что ей так и не выделили финансирование, не дали людей и вообще полгода не платили зарплату. В итоге 7 мая правительство Украины уволило ее с должности и нового назначения пока не последовало.

"Идеологические цепи" для Зеленского

Эксперты считают, что закон, подписанием которого Порошенко завершил карьеру главы государства, во многом определил гуманитарную политику и новой команды.

"Закон, под которым Порошенко поставил подпись год назад, стал не только его лебединой песней и завершением построения правой националистической идеологии в стране, но и серьезным барьером для новой команды во главе с действующим президентом Владимиром Зеленским", - сказал в комментарии ТАСС Руслан Бортник.

Новое руководство, считает он, не может "ослабить или смягчить антиправовые положения, содержащиеся в документе", поскольку любые попытки изменить закон привели бы к неизбежному конфликту с правыми силами, к чему Зеленский и его окружение просто не готовы. Этот "ущербный, недемократичный документ", по словам Бортника, в результате стал "серьезным ограничением, идеологическими цепями для новой команды".

Пересмотр закона неизбежен

Бортник уверен, что закон о госязыке, нарушающий права 30% населения, принятый без консультаций с обществом и вопреки позиции значительной его части, всегда будет оставаться источником конфликта в стране. Этот документ, по его словам, "создает кризис внутри общества, линию конфликта, а также дополнительные зоны напряжения и отторгает целые слои общества".

В результате за год, прошедший после подписания данного нормативного акта, Украина, считает эксперт, "утвердилась в безоговорочной гибели толерантной модели, сформированной в эпоху президента Леонида Кучмы", и переходит "к новой модели воюющей страны, страны, которая находится в окружении врагов, потому что по периметру не осталось друзей - государств, с которыми не было бы проблем".

Все это дает эксперту основания считать, что рано или поздно от закона, дискриминирующего значительную часть общества, придется отказаться. "Построение более стабильной модели управления на Украине когда-то начнется с пересмотра таких законов, как языковой, и формирования более консенсусных моделей управления гуманитарной сферой, основанной прежде всего на правах человека", - уверен Бортник.

Закон о госязыке

Закон государственном языке предусматривает, что каждый гражданин Украины обязан владеть украинским языком. Применять его при исполнении служебных обязанностей должны не только все чиновники - президент, спикер Верховной рады и его заместители, премьер-министр, все члены правительства, руководители и чиновники всех государственных учреждений, служащие правоохранительных органов, судьи, адвокаты и нотариусы, но также педагоги и медицинские работники. Обязаны владеть госязыком и депутаты. Для них предусмотрены сертификаты, свидетельствующие об уровне владения украинским.

Требование о владении языком распространяется также на все предприятия, учреждения, организации в сфере обслуживания. Все культурно-массовые мероприятия в стране, согласно требованиям документа, должны проводиться только на государственном языке, театральные постановки на других языках - сопровождаться субтитрами на государственном. Кроме того, украинский язык закреплен как основной для киноиндустрии, книгопечатания и издательской деятельности.

Украинский язык обязателен и для всех СМИ, включая интернет-издания. Доля госязыка на общенациональных каналах должна составлять не менее 90% (ранее - 75%), а на региональных - не менее 80% (ранее - 60%). Все передачи на других языках подлежат обязательному дубляжу на украинский.

Печатные СМИ, которые выходят на языках нацменьшинств, включая русский, обязаны выпускать дополнительный тираж на украинском, при этом содержание номеров должно быть полностью идентично. Украинские компании должны создавать для своих сайтов и страниц в социальных сетях версию на государственном языке в качестве стартовой страницы.

Лица, желающие получить украинское гражданство, обязаны сдать экзамен по госязыку.

Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды.

Определение уровня владения языком для занятия государственных и других постов и должностей возложено на Национальную комиссию по стандартам украинского языка (создана кабинетом министров Украины 6 ноября 2019 года).