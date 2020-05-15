Эксперты: ВМС Украины направило корабли в Керченский пролив по устному указу Порошенко

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Инцидент в Керченском проливе в ноябре 2018 года произошел по вине украинской стороны из-за нарушения ряда нормативов и порядка исполнения документов боевого управления. Такой вывод Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз при Минюсте Украины опубликовало в четверг издание " Страна ".

По его данным, решение о проходе кораблей через Керченский пролив было принято "без учета мер безопасного использования войск". Корабли были направлены командиром Морского командования и главой Военно-морских сил (ВМС) "без получения директивы, приказа, боевого распоряжения от высшего штаба", отмечается в отчете. Кроме того, согласно выводам института, был также нарушен порядок исполнения документов боевого управления.

Как отмечается в отчете, устное указание верховного главнокомандующего Вооруженными силами, президента Украины Петра Порошенко на совещании Совета безопасности и обороны о необходимости отправить по морю корабли было воспринято военным руководством как приказ и привело к тяжелым последствиям - "плену военнослужащих и приведению кораблей в небоеготовное состояние".

Эксперты пришли к выводу, что командование ВМС не оценило вероятные ответные действия российской стороны, не предусмотрело, что корабли, нарушившие порядок прохождения через территориальные воды РФ, могут быть остановлены. Эксперты также отметили, что из-за того, что в Азовское море начали массово перебазировать военные суда, была ослаблена обороноспособность Украины в Черноморской акватории. "Любое иностранное государство, имевшее территориальные претензии к Украине, могло получить преимущества в наступательных действиях против Украины", - говорится в отчете.

Отчет, как утверждает "Страна", эксперты передали Госбюро расследований в рамках одного из дел, открытых против Порошенко.