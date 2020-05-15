Расширение украинской делегации не принесло успеха контактной группе по Донбассу

ТАСС, 15 мая. Состоявшееся в четверг заседание контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины - первое после апрельской видеоконференции "нормандской четверки" на уровне глав МИД - ожиданий не оправдало. Объявленное Киевом усиление своей делегации с расширением состава и "повышением представительности" не только не пошло на пользу переговорам, но и еще больше осложнило их. Как отметил представитель Луганской народной республики (ЛНР) Родион Мирошник, "замена представителей Украины на минских переговорах, которую провел глава офиса президента Украины Андрей Ермак, привела к дополнительной пробуксовке переговоров и фактическому откату назад". По словам Мирошника, "люди от Украины по ряду вопросов просто сказали, что не готовы обсуждать ничего, кроме общей постановки вопросов".

По сути, как сообщил в свою очередь полпред РФ Борис Грызлов, видеоконференция контактной группы из-за позиции киевской стороны оказалась на грани срыва. Новые члены украинской делегации пытались отказаться от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска. Особенно, по его словам, обострилась обстановка в среду на заседаниях рабочих подгрупп, где некоторые украинские представители из нового состава "продемонстрировали открытое нежелание взаимодействовать с представителями Донбасса". При этом Грызлов отметил, что попытки активного "выдавливания" представителей Донецкой и Луганской народных республик из контактной группы со стороны Киева происходят не впервые, а наблюдаются на протяжении последнего времени. Полпред РФ подчеркнул, что отказ Киева от прямого диалога с представителями Донецка и Луганска является грубым нарушением резолюции Совета Безопасности ООН, единогласно одобрившего Комплекс мер. Он напомнил, что команда президента Владимира Зеленского победила весной 2019 года на выборах во многом благодаря обещаниям установить мир в стране, но фактически продолжает политику экс-президента Петра Порошенко. В итоге в глазах жителей Донецкой и Луганской областей нынешняя киевская власть все меньше отличается от прошлой. "В противовес многочисленным обещаниям мира, сделанным в ходе выборных кампаний 2019 года, силы, получившие всю полноту власти на Украине, обманывают надежды большинства украинских граждан и встают на опасный путь своих предшественников. Партия, которая называет себя "слугой народа", рискует превратиться в партию "слуг войны". Это - серьезный вызов и угроза для минского процесса", - считает Грызлов. Без результатов

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По вине Киева в очередной раз не удалось принять заявление о дополнительных мерах контроля за прекращением огня, которые были согласованы еще в июле 2019 года, сообщил российский полпред. Причем, как уточнила глава МИД ДНР Наталья Никонорова, представители Киева "сделали вид, что они якобы не получали проекты предложений" по дополнительным мерам контроля за перемирием. Между тем, напомнила представитель республики, "на предыдущих заседаниях украинская сторона не только видела данные проекты, но и активно участвовала в их обсуждении, вычеркивая из них самые сущностные положения, в частности запрет на ведение любого вида огня, разведывательной и диверсионной деятельности, а также необходимость оперативной связи". Грызлов особо подчеркнул острую необходимость подписания сторонами такого документа. Он отметил, что ситуация с обеспечением безопасности вдоль линии соприкосновения остается крайне сложной. "Киев фактически поощряет обстрелы гражданских объектов со стороны ВСУ. По данным СММ ОБСЕ, все новые пострадавшие среди гражданского населения - это жители отдельных районов Донецкой и Луганской областей, среди них женщины и дети. Только за первые 10 дней мая в отдельных районах Донецкой и Луганской областей 13 раненых и один убитый среди мирного населения. Режим прекращения огня нарушает именно киевская сторона, поэтому она отказывается принять конкретные дополнительные меры контроля прекращения огня", - считает он. Грызлов перечислил предлагаемые меры - это отказ от наступательных действий и разведывательно-диверсионных операций, неприменение любого вида огня, включая снайперский, обязательство не размещать тяжелое вооружение в населенных пунктах и вблизи них, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, а также применение строгих дисциплинарных мер к нарушителям режима прекращения огня. Украинская делегация вновь отказалась и от согласования участков для разведения сил. Между тем, как напомнил Грызлов, в решениях встречи лидеров "нормандской четверки", состоявшейся в декабре 2019 года в Париже, в максимально возможной степени были учтены предложения, поступившие из Киева, в том числе по участкам разведения сил и средств. "На саммите "нормандской четверки" Киев настоял на ограниченном количестве участков вместо разведения сил и средств по всей линии соприкосновения. Но затем сам же заблокировал реализацию этого решения", - констатировал полпред. Представитель ЛНР Родион Мирошник отметил также, что по-прежнему не удается решить вопрос регламента работы контактной группы. "Под любыми предлогами представители Киева отказываются от фиксации обязательств, достигнутых в ходе переговоров, - сообщил он. - В частности, договоренностей о предоставлении проектов законов и документов. Они готовы только рассуждать на эту тему, но не выполнять обязательства. Это касалось и проекта регламента контактной группы, куда представители Киева истошно стремятся внести пункт о необязательности выполнения договоренностей, достигнутых в контактной группе". Отказ от обязательств

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