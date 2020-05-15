Чешские коммунисты призвали власти вернуть памятник Коневу на прежнее место

"Руководство КПЧМ призвало правительство незамедлительно исправить ситуацию и вернуть статую маршала Конева на прежнее место. КПЧМ высоко ценит личность маршала Конева как одного из главных военачальников Второй мировой войны, который обеспечил оборону Москвы, участвовал в Карпатско-Дуклинской операции и освобождении Освенцима. После взятия Берлина всеми имеющимися силами и средствами он совершил молниеносное наступление своих войск, что позволило предотвратить бойню, угрожавшую Пражскому восстанию, и освободить Прагу и ее окрестности", - заявил представитель парламента Чехии в интервью газете "Красная звезда" .

ТАСС, 15 мая. Руководство Коммунистической партии Чехии и Моравии (КПЧМ) считает снос в Праге памятника советскому маршалу Ивану Коневу, который командовал освобождавшими чешскую столицу войсками, варварским, наглым и аморальным поступком. Коммунисты призвали правительство вернуть памятник на прежнее место, сообщил первый заместитель председателя палаты депутатов парламента Чешской Республики Войтех Филип.

"В целом могу от имени КПЧМ отметить, что демонтаж статуи маршала Конева, освободителя концлагеря в Освенциме и освободителя Чехословакии, в том числе Праги, мы воспринимаем как огромное неуважение, осквернение и очень коварный и варварский поступок, свидетельствующий, что некоторые фашиствующие политики Праги под негативным влиянием ЕС и США намерены нарушить до настоящего времени хорошие взаимоотношения двух славянских народов и не стесняются оскорблять освободителей из России и других стран бывшего Советского Союза", - добавил Филип.

По его словам, демонтаж памятника маршалу Коневу с площади в районе Прага-6 был в Чехии острее других осужден руководством КПЧМ, по мнению которого администрация этого района и мэрия столицы совершили "наглый и аморальный поступок". "Коммунисты и другие патриотические силы говорили также о переписывании истории и о том, что это "плевок в лицо всем, кто отдал свою жизнь за нашу сегодняшнюю свободу", - подчеркнул Филип.

Филип напомнил, что президент Чехии Милош Земан также категорически осуждает "совершенный украдкой" демонтаж статуи маршала Конева. Земан считает злоупотребление кризисным положением (пандемия коронавируса - прим. ТАСС) морально неоправданным. По словам Филипа, против сноса памятника выступало и руководство Чешского союза борцов за свободу, по мнению которого действия главы района Прага-6 Ондржея Коларжа (партия TOП 09) "имеет признаки неонацизма". Собеседник издания подчеркнул, что сносом памятника Коларж не только нанес урон празднованию освобождения Чехии Красной Армией в этом году, но и "попрал символ Пражского восстания и саму дату - 9 Мая 1945 года".

"KПЧМ обоснованно опасается, что некоторые оппозиционные правые политические партии Чешской Республики, а именно TOП 09, ХДС-ЧНП, СТАН, "Пираты" и ГДП, могут начать восхвалять неонацистскую политику. Это грозит дальнейшим ростом антироссийских настроений в Чешской Республике, включая реализацию таких аналогичных негативных поступков, как снос памятника маршалу Коневу", - считает представитель чешского парламента.

День Победы в Чехии

Филип сообщил, что из-за пандемии коронавируса празднование освобождения Чехии 9 Мая этого года в Праге и в других городах этой страны в традиционном формате не состоялся. "В Чешской Республике мы будем отмечать праздник по-другому. Мы приведем в порядок все военные могилы и памятники и в группах по два человека посетим их, и возложим цветы и венки. Это будет без особых торжеств, но мы никого не забудем", - рассказал он.

По его словам, большинство граждан Чехии испытывают чувство благодарности к Красной Армии, поскольку знают, что именно она освободила большую часть страны в 1945 году. "Никто другой не помог нам столь значительно за всю нашу историю", - подчеркнул представитель чешского парламента.

Филип отметил, что Чехия на своей территории должным образом и ответственно заботится о 4 224 военных захоронениях и памятниках советским воинам, погибшим при освобождении Чехословакии в 1945 году. "Некоторые памятники, снесенные или поврежденные после 1990 года, даже удалось восстановить", - добавил он.

"В целях укрепления сотрудничества Чешской Республики с Российской Федерацией КПЧМ будет бороться за прекращение негативных настроений в чешском обществе, вызванных преступным шагом представителей района Прага-6, демонтировавших 3 апреля этого года статую освободителя Чехословакии маршала Ивана Степановича Конева", - заключил Филип.

Монумент Коневу, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, был снят с пьедестала 3 апреля решением муниципальных властей района Прага-6, на административной территории которого он находился. Муниципальные власти планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Глава МИД Чехии Томаш Петржичек сообщил 5 мая, что дипведомство республики направило российской стороне ноту с предложением начать консультации об урегулировании споров во взаимных отношениях, обострившихся на фоне демонтажа муниципальными властями района Прага-6 памятника маршалу Советского Союза Ивану Коневу, размещавшегося на площади Интербригады на административной территории района. Посольство РФ в тот же день подтвердило получение ноты. 9 мая российское посольство сообщило в Facebook, что РФ готова начать консультации с республикой.