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Лидер Кубы назвал цинизмом утверждения США, что Гавана не помогает борьбе с терроризмом

Ранее Вашингтон внес Венесуэлу, Иран, КНДР, Кубу и Сирию в список стран, которые якобы в недостаточной степени сотрудничают с США в области борьбы с терроризмом

ГАВАНА, 15 мая. /ТАСС/. Решение властей США о внесении Кубы в список стран, которые якобы в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом, является верхом цинизма. Об этом заявил в четверг президент Кубы Мигель Диас-Канель.

"Это безнравственно! США бьют рекорд цинизма и переходят от молчания к оскорблениям, включая Кубу в этот фальшивый список. Они обвиняют страну-жертву в том, что она не сотрудничает в борьбе с терроризмом. США лгут и оскорбляют, поскольку не могут дать правдивые ответы [относительно нападения на посольство Кубы в Вашингтоне 30 апреля], не запятнав самих себя", - написал глава государства в Twitter.

13 мая США внесли Венесуэлу, Иран, КНДР, Кубу и Сирию в список стран, которые якобы в недостаточной степени сотрудничают с Вашингтоном в области борьбы с терроризмом. Данная мера подразумевает запрет на продажу или выдачу лицензии на экспорт в эти страны предметов военного назначения и услуг. Кубе американские власти приписали сотрудничество с колумбийской леворадикальной повстанческой группировкой "Армия национального освобождения".

Ночью 30 апреля мужчина открыл огонь по зданию посольства Кубы в Вашингтоне. В результате никто не пострадал, но зданию был нанесен ущерб. Как отметили ранее в полиции, рядом с диппредставительством был припаркован, вероятно, связанный с подозреваемым внедорожник, внутри которого обнаружен американский флаг и белая маска. Как сообщили в столичной полиции, личность стрелявшего установлена, им оказался 42-летний житель Техаса Александер Аласо. Он помещен под стражу, ему предъявлены обвинения в "нападении с целью убийства".

МИД Кубы квалифицировал обстрел здания посольства как террористический акт. Президент Кубы Мигель Диас-Канель заявил, что ждет от властей США результатов расследования, и призвал соблюдать обязательства по охране дипмиссии.

Теги
СШАКубаДиас-Канель, Мигель
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