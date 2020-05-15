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США начнут производство вертолетов MH-60R для Индии

Всего планируется поставка 21 морского вертолета

ТАСС, 15 мая. Американская оборонная корпорация Lockheed Martin получила контракт Министерства обороны США на производство и поставку 21 морского вертолета MH-60R Seahawk для вооруженных сил Индии. Об этом говорится в сообщении Пентагона, распространенном в четверг.

"С компанией Lockheed Martin подписано дополнительное соглашение на сумму $904,8 млн к ранее заключенному контракту. Оно предполагает поставку трех вертолетов MH-60R Seahawk в интересах Военно-морских сил США и 21 MH-60R в интересах правительства Индии", - проинформировали в Минобороны.

Предполагается, работы в рамках дополнительного соглашения будут выполнены к сентябрю 2024 года. С целью закупки вертолетов для ВМС США будет выделено $113,1 млн, а для Индии - $791,7 млн, говорится в сообщении. Таким образом, один MH-60R обойдется Нью-Дели в $37,7 млн.

Закупки вертолетов Seahawk для Индии будут выполняться через американскую программу зарубежных поставок военной продукции FMS (Foreign Military Sales).

В феврале текущего года президент США Дональд Трамп в ходе официального визита в Индию сообщил, что Вашингтон и Нью-Дели заключили сделку на поставку оборонной продукции на сумму в $3 млрд, которая включала боевые вертолеты AH-64E Apache и морские MH-60R. По данным индийских СМИ, предполагается приобретение 24 единиц Seahawk.

Теги
СШАИндия
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