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Из Бразилии в Аргентину экстрадировали преступника времен военной хунты

Гонсало Санчеса считают одним из членов оперативной группы секретной тюрьмы, располагавшейся в школе механиков ВМС Аргентины в Буэнос-Айресе, где проводили пытки и казни противников режима

БУЭНОС-АЙРЕС, 15 мая. /ТАСС/. Бывший офицер ВМС Аргентины Гонсало Санчес, обвиняемый в преступлениях против человечности в годы правления военной хунты, был экстрадирован в четверг из Бразилии на родину. Об этом сообщил аргентинский МИД.

"Причастный к репрессиям Гонсало Санчес, задержанный в понедельник в Рио-де-Жанейро, уже находится в Аргентине, чтобы предстать перед судом за преступления против человечности", - говорится в заявлении.

В настоящее время Санчес находится под стражей в здании управления по федеральным расследованиям в Буэнос-Айресе. Как отметили во внешнеполитическом ведомстве, при передаче задержанного правоохранительные органы Бразилии, где зафиксировано более 188 тыс. заражений коронавирусом, предоставили аргентинской стороне результаты медицинского осмотра бывшего военного и теста на COVID-19.

Санчеса, находившегося в розыске по линии Интерпола, считают одним из членов оперативной группы секретной тюрьмы, располагавшейся в школе механиков ВМС Аргентины в Буэнос-Айресе. В последние годы военной диктатуры здесь проводились пытки и казни противников режима, от тел которых впоследствии избавлялись, сбрасывая в океан с воздушных судов. Санчеса, в частности, подозревают в причастности к похищению и убийству аргентинского журналиста и писателя Родольфа Уолша.

Гонсалес бежал из Аргентины в 2005 году. В 2013 году он был впервые арестован на территории крупнейшей латиноамериканской республики по аргентинскому запросу об экстрадиции, но в 2016 по решению суда был помещен в Бразилии под домашний арест. В 2019 году Федеральный верховный суд - высшая судебная инстанция Бразилии - разрешил экстрадировать 69-летнего аргентинца на родину, после чего тот скрылся от правосудия. В январе 2020 года был выдан новый ордер на его арест.

24 марта 1976 года власть в Аргентине захватили военные во главе с генералом Хорхе Рафаэлем Виделой. Тогда был распущен парламент, введен комендантский час, приостановлена деятельность политических партий и профсоюзов, начались репрессии. По данным правозащитных организаций, в период военной диктатуры, продолжавшейся до 1983 года, в Аргентине бесследно исчезли 30 тыс. человек. Последним главой военной хунты стал генерал Рейнальдо Биньоне, который в 1983 году передал власть гражданскому правительству президента Рауля Альфонсина, победившего на выборах.

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АргентинаБразилия
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