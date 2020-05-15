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Комитет Сената в июне начнет слушания по теме расследования ФБР в отношении штаба Трампа

Они также будут касаться вопроса о снятии обвинений в отношении бывшего помощника президента США по нацбезопасности Майкла Флинна

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США в июне начнет проводить слушания, посвященные вопросу о том, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР относительно связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил в четверг председатель комитета сенатор-республиканец Линдси Грэм.

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"Юридический комитет с начала июня приступит к проведению целого ряда всесторонних слушаний, касающихся всех аспектов, связанных с Crossfire Hurricane", - приводит его слова газета The Hill. Расследование ФБР в отношении предвыборной кампании Трампа на начальном этапе получило кодовое название Crossfire Hurricane, что можно перевести как "ураган перекрестного огня".

Грэм отметил, что слушания будут касаться также вопроса о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, получении ФБР санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Будет также затронут вопрос о том, следовало ли назначать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения расследования предполагаемого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом. По итогам слушаний комитет к октябрю 2020 года намерен опубликовать доклад на эту тему.

Трамп ранее у себя в Twitter призвал Грэма вызвать на слушания в Сенат экс-президента Барака Обаму, при администрации которого и началось расследование. Грэм в ответ сказал, что на данном этапе не считает это разумным. Ранее Грэм обвинял сотрудников ФБР, начавших в 2016 году расследование на предмет связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией, в "преступном сговоре".

"Крупнейшие политические преступления" в истории США

10 мая Трамп в Twitter размещал сообщения своих сторонников, в которых Обама подвергался резкой критике. В частности, американский лидер обратил внимание на сообщение одного из консервативных комментаторов, который утверждал, что Обама "на протяжении последних недель на посту президента выбирал своей мишенью новых должностных лиц и саботировал новую администрацию". Трамп назвал это "крупнейшим политическим преступлением в американской истории".

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Позднее в интервью телеканалу Fox Business Трамп назвал "самым большим политическим преступлением в истории <...> страны" дело в отношении своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна.

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017-го он был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом РФ в США.

7 мая Министерство юстиции США объявило о том, что прекращает уголовное дело в отношении Флинна после того, как выяснилось, что оно было начато "безо всякого правомерного следственного обоснования". Суд, однако, пока не торопится его прекращать и намерен вначале заслушать мнение сторонних юристов и независимых экспертных организаций.

Расследованием инкриминируемых России попыток вмешательства в американский избирательный процесс в 2016 году занимался около двух лет спецпрокурор Роберт Мюллер. В частности, он расследовал предполагаемый сговор между властями РФ и республиканцем Трампом. В итоге Мюллер признал, что никакого сговора не было. Трамп неоднократно отвергал подозрения в каких-либо неправомерных контактах с официальными лицами России в период избирательной кампании. Москва также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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