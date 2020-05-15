Комитет Сената в июне начнет слушания по теме расследования ФБР в отношении штаба Трампа

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Юридический комитет Сената Конгресса США в июне начнет проводить слушания, посвященные вопросу о том, как велось начатое в 2016 году расследование ФБР относительно связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией. Об этом сообщил в четверг председатель комитета сенатор-республиканец Линдси Грэм.

"Юридический комитет с начала июня приступит к проведению целого ряда всесторонних слушаний, касающихся всех аспектов, связанных с Crossfire Hurricane", - приводит его слова газета The Hill. Расследование ФБР в отношении предвыборной кампании Трампа на начальном этапе получило кодовое название Crossfire Hurricane, что можно перевести как "ураган перекрестного огня".

Грэм отметил, что слушания будут касаться также вопроса о снятии Министерством юстиции США обвинений в отношении бывшего помощника Трампа по нацбезопасности Майкла Флинна, получении ФБР санкции на наблюдение за бывшим советником предвыборного штаба Трампа Картером Пейджем. Будет также затронут вопрос о том, следовало ли назначать бывшего спецпрокурора Роберта Мюллера для проведения расследования предполагаемого сговора между властями РФ и республиканцем Трампом. По итогам слушаний комитет к октябрю 2020 года намерен опубликовать доклад на эту тему.

Трамп ранее у себя в Twitter призвал Грэма вызвать на слушания в Сенат экс-президента Барака Обаму, при администрации которого и началось расследование. Грэм в ответ сказал, что на данном этапе не считает это разумным. Ранее Грэм обвинял сотрудников ФБР, начавших в 2016 году расследование на предмет связей избирательного штаба нынешнего американского президента Дональда Трампа с Россией, в "преступном сговоре".

"Крупнейшие политические преступления" в истории США

10 мая Трамп в Twitter размещал сообщения своих сторонников, в которых Обама подвергался резкой критике. В частности, американский лидер обратил внимание на сообщение одного из консервативных комментаторов, который утверждал, что Обама "на протяжении последних недель на посту президента выбирал своей мишенью новых должностных лиц и саботировал новую администрацию". Трамп назвал это "крупнейшим политическим преступлением в американской истории".