В Китае опровергли информацию, что ВОЗ просила организовать посещение лаборатории в Ухане

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не обращалась к властям КНР с просьбой организовать для ее специалистов визит в лабораторию Уханьского института вирусологии. Об этом в пятницу на пресс-конференции заявил глава Отдела международных связей Государственного комитета по вопросам здравоохранения и гигиены КНР Ли Минчжу.

"ВОЗ никогда не выдвигала требований посещения каких-либо лабораторий. Информация об отказе ВОЗ в посещении Уханя не соответствует действительности, - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС о сотрудничестве китайских властей с международной организацией и проведении расследования в одной из лабораторий города Уханя. - В мире сложилась крайне сложная эпидемиологическая ситуация. Мы предпринимаем активные меры, чтобы не допустить распространения коронавируса в стране, а также взаимодействуем с ВОЗ и другими государствами".

Чиновник уточнил, что китайское правительство периодически организует международные видеоконференции, на которых ведется обсуждение проблемы эффективного осуществления борьбы с пандемией.

"ВОЗ - ключевая структура ООН, она играет важную роль в решении проблем в сфере здравоохранения, поэтому мы уделяем сотрудничеству с ней пристальное внимание, оказываем поддержку международному взаимодействию с участием данной организации", - подытожил Ли Минчжу.

Он также добавил, что Китай продолжит занимать прозрачную позицию по всем вопросам, касающимся противодействия коронавирусу.

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что Пекин якобы отказал ВОЗ в посещении одного из китайских центров по изучению вирусов. По его словам, это "подтверждает обеспокоенность Китая, опасающегося, что все узнают об утечке из лаборатории в Ухане".