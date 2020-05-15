Группу по выдвижению Лукашенко кандидатом в президенты Белоруссии зарегистрировали в ЦИК

МИНСК, 15 мая. /ТАСС/. Центризбирком Белоруссии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению Александра Лукашенко кандидатом в президенты на выборах, которые пройдут 9 августа. Такое решение ЦИК республики принял на заседании в пятницу.

В составе инициативной группы 11 481 человек, ее возглавляет председатель Федерации профсоюзов Белоруссии Михаил Орда. Группа по выдвижению Лукашенко зарегистрирована под номером 1.

"Никаких замечаний по гражданству (членов группы - прим. ТАСС) и праву их участия в сборе подписей нет", - заявила глава ЦИК Лидия Ермошина. Она также отметила, что Лукашенко полностью соответствует требованиям конституции для выдвижения кандидатом в президенты.

Центризбирком республики также зарегистрировал группу по сбору подписей в поддержку выдвижения кандидатом в президенты лидера Либерально-демократической партии Белоруссии, депутата парламента Олега Гайдукевича. Первоначально в состав группы включено 4 034 человек. "Выяснилось, что в группу входит определенное, некритичное количество человек, которые не обладают избирательным правом и не являются гражданами Республики Беларусь", - сказала Ермошина. Она уточнила, что эти граждане будут исключены из состава группы.

ЦИК согласился с регистрацией инициативной группы фермера Юрия Ганцевича и пенсионера Владимира Непомнящих. Комиссия отказала в регистрации инициативной группы находящегося под административным арестом блогера Сергея Тихоновского и Виталия Зелковского. Причиной отказа в регистрации стало нарушение порядка подачи документов на регистрацию групп.

Всего по состоянию на 14 мая в ЦИК были поданы документы на регистрацию групп от 34 человек. Одним из основных условий для регистрации инициативной группы является наличие в ее составе не менее 100 человек, которые для выдвижения кандидатом в президенты должны собрать не менее 100 тыс. подписей избирателей.

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа, дав старт кампании по выборам главы государства. Потенциальные кандидаты должны к 15 мая подать в ЦИК документы на регистрацию своих инициативных групп по сбору подписей избирателей. Их регистрация должна пройти в пятидневный срок со дня подачи заявления. Сбор подписей в поддержку выдвижения кандидатами будет проводиться с 21 мая по 19 июня. Регистрация кандидатов состоится с 5 по 14 июля, затем начнется предвыборная кампания. С 4 по 8 августа будет проходить досрочное голосование, основной день голосования - 9 августа.