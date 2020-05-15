МИД КНР: у Китая нет намерений вступать в переговоры в области контроля над вооружениями

ПЕКИН, 15 мая. /ТАСС/. Китай не намерен вступать ни в какие многосторонние переговоры по вопросам стратегических наступательных вооружений. Об этом в пятницу заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя заявление официального представителя российского внешнеполитического ведомства Марии Захаровой относительно надуманности проблемы присоединения КНР к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, неофициальное название - СНВ-3).

"ДСНВ остается важным договором в ядерной сфере между Россией и США и требует к себе повышенного внимания. Он является основой стратегической безопасности для двух стран, а также глобальной стратегической стабильности. У Китая нет никаких намерений вступать ни в какие трехсторонние переговоры по вопросам контроля над вооружениями", - заявил он.

Представитель китайского внешнеполитического ведомства также отметил, что Россия и США "являются обладателями наиболее крупных ядерных арсеналов" и должны нести особую ответственность за их сокращение, создавая условия для присоединения других стран к многосторонним сделкам в сфере контроля над вооружениями.

В четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в Москве считают полностью надуманной проблему присоединения Китая к Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений.

Она также подчеркнула, что Россия готова поддержать любые многосторонние схемы, которые могут внести вклад в дело укрепления международной безопасности и стабильности, однако они должны реализовываться не в принудительном порядке, а на добровольной основе, с обязательным учетом интересов и обеспокоенности всех потенциальных участников.

СНВ-3

ДСНВ был подписан Россией и США в 2010 году. Он остается в силе в течение 10 лет (до 5 февраля 2021 года), если не будет заменен до этого срока последующим соглашением. Документ может быть продлен не более чем на пять лет, то есть до 2026 года, по обоюдному согласию сторон. Москва призывает Вашингтон не затягивать решение вопроса о продлении договора и характеризует его как золотой стандарт в области разоружения.

Отвечая 4 ноября на вопрос ТАСС, американский лидер Дональд Трамп заверил, что США хотели бы заключить с Россией, Китаем и, возможно, еще несколькими странами новое соглашение в сфере контроля над вооружениями. На дополнительный вопрос о том, хотели ли бы США продлить ДСНВ, глава Белого дома не ответил. В Госдепартаменте ранее заявляли, что Соединенные Штаты хотят вести с Китаем такой же диалог о стратегической стабильности, как и с Россией, несмотря на отказ Пекина участвовать в переговорах о контроле над вооружениями.