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Акции протеста в Гонконге

СМИ: в Гонконге суд впервые вынес приговор по статье "массовые беспорядки"

Мужчине назначили наказание в виде четырех лет тюрьмы - это самый суровый вердикт в отношении участника местного протестного движения

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 мая. /ТАСС/. Суд Гонконга в пятницу приговорил радикального участника прошлогодних антиправительственных протестов к четырем годам тюрьмы. Об этом сообщила радиостанция RTHK.

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Работавший спасателем на пляже 22-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по статье о массовых беспорядках. Он участвовал в столкновениях с полицией у здания Законодательного совета 12 июня минувшего года.

На сегодняшний день это самый суровый приговор, вынесенный в Гонконге в отношении участника протестного движения и первый случай привлечения по статье "массовые беспорядки". Это гораздо более серьезная уголовная статья в местном законодательстве, чем участие в незаконных собраниях. Она карается сроком заключения до 10 лет.

В последние дни по мере улучшения эпидемиологической ситуации в Гонконге вновь отмечаются признаки активизации протестного движения.

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КитайАкции протеста в Гонконге
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