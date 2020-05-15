СМИ: в Гонконге суд впервые вынес приговор по статье "массовые беспорядки"

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 15 мая. /ТАСС/. Суд Гонконга в пятницу приговорил радикального участника прошлогодних антиправительственных протестов к четырем годам тюрьмы. Об этом сообщила радиостанция RTHK .

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Работавший спасателем на пляже 22-летний мужчина признан виновным в совершении преступления по статье о массовых беспорядках. Он участвовал в столкновениях с полицией у здания Законодательного совета 12 июня минувшего года.

На сегодняшний день это самый суровый приговор, вынесенный в Гонконге в отношении участника протестного движения и первый случай привлечения по статье "массовые беспорядки". Это гораздо более серьезная уголовная статья в местном законодательстве, чем участие в незаконных собраниях. Она карается сроком заключения до 10 лет.

В последние дни по мере улучшения эпидемиологической ситуации в Гонконге вновь отмечаются признаки активизации протестного движения.