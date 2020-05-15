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Офис Зеленского отказался рассматривать вопрос деятельности биолабораторий США

Обеспечение проведения госполитики в сферах охраны здоровья является одним из полномочий кабинета министров Украины, указал глава офиса Андрей Ермак

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Офис президента Украины Владимира Зеленского считает, что вопрос о возможной деятельности биолабораторий США на территории страны входит в компетенцию деятельности не главы государства, а правительства. Об этом говорится в ответе руководителя офиса Андрея Ермака на соответствующее обращение депутата Верховной рады, главы политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука.

"Обеспечение проведения государственной политики в сферах охраны здоровья, санитарно-эпидемического благополучия является одним из полномочий кабинета министров Украины. Учитывая это, депутатское обращение направлено в кабинет министров Украины для рассмотрения и предоставления ответа", - сказано в ответе Ермака по поводу деятельности биолабораторий, который обнародовал депутат от ОПЗЖ Ренат Кузьмин в пятницу в Facebook.

Парламентарий, комментируя ответ офиса Зеленского, напомнил, что Конституция Украины возлагает на главу государства "обязанности обеспечения национальной безопасности". В связи с этим он выразил недоумение тем фактом, что в компетенцию главы государства не входит вопрос изучения "законности проведения опытов с опасными вирусами в бактериологических лабораториях".

Ранее депутаты Верховной рады Виктор Медведчук и Ренат Кузьмин сообщили, что направили в органы государственной власти обращения с требованием предоставить отчет о работе 15 американских биолабораторий на территории страны. Депутаты напомнили, что в августе 2005 года Минздрав Украины и Минобороны США подписали соглашение о сотрудничестве в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы для разработки биологического оружия. Документ предусматривает сбор и хранение всех опасных патогенов на территории Украины в лабораториях, финансируемых США, а также обязывает по запросу американской стороны передавать Соединенным Штатам копии опасных штаммов для дальнейших исследований.

Медведчук считает, что находящиеся на территории Украины объекты, подчиняющиеся Минобороны США и выполняющие поставленные им задачи, де-факто являются военными базами США, что прямо запрещено статьей 17 Конституции Украины.

В ОПЗЖ также заподозрили, что лаборатории могут стать источником эпидемий в стране, однако в посольстве США эти подозрения отвергли. Кроме того, партия установила, что посольство пыталось скрыть информацию о работе на Украине двух центров, занимающихся исследованием опасных для человека патогенов.

Теги
УкраинаСШАЗеленский, Владимир Александрович
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