Брюссель и Лондон не достигли прогресса в переговорах по отношениям после Brexit

БРЮССЕЛЬ, 15 мая. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания не смогли достигнуть существенного прогресса в ходе третьего раунда переговоров по будущим отношениям после выхода королевства из состава сообщества. Об этом заявил в пятницу главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье на пресс-конференции по итогам недельных переговоров между Брюсселем и Лондоном.

"Невозможно достичь прогресса по важным темам, так как Великобритания отказывается вести реальную дискуссию на равных условиях", - сказал он.

Кроме того, Барнье заявил, что "разочарован нехваткой амбиций" со стороны Великобритании. "Я хочу быть честен с вами - мы также разочарованы нехваткой амбиций со стороны Великобритании. Мы не собираемся торговать нашими ценностями ради выгоды для британской экономики", - заявил он, подчеркнув, что ЕС не намерен заключать новую торговую сделку с Лондоном без равных условий конкуренции или всеобъемлющего соглашения по рыболовству.

При этом он отметил, что в ходе третьего раунда стороны смогли прояснить ряд вопросов. "На этой неделе мы прояснили ряд полезных вопросов, таких как торговля и транспортировка товаров. Мы также начали диалог по одному сложному вопросу - рыболовству", - рассказал он.

Предыдущий раунд переговоров состоялся в апреле, в ходе него не удалось достичь значительного прогресса по основным вопросам. Главный переговорщик ЕС Мишель Барнье подчеркнул тогда, что Британия отказывается от любых компромиссов по созданию сбалансированных условий для ведения бизнеса, по вопросам свободного перемещения людей, товаров и услуг, по разработке режима ветеринарного и фитосанитарного контроля на границе между Ирландией и Северной Ирландией, а также по проблемам рыболовства.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.