Лондон сожалеет об очень малом прогрессе на переговорах с ЕС по Brexit

ЛОНДОН, 15 мая. /ТАСС/. Великобритания выразила сожаление, что в переговорах с Евросоюзом не удалось достичь особенного прогресса, возложив ответственность за это на Брюссель. Об этом говорится в заявлении представителя британского премьера на переговорах с ЕС Дэвида Фроста, распространенном в пятницу по итогам прошедшего в режиме видеоконференции третьего раунда переговоров.

"Я сожалею, что мы достигли очень мало прогресса на пути достижения согласия по наиболее существенным нерешенным вопросам между нами", - сказал он. "Самое большое препятствие для этого - настойчивое требование ЕС включить набор новых и несбалансированных предложений по поводу так называемых единых правил игры, которые привяжут нашу страну к законами и стандартам Евросоюза или будут определять наши внутренние правовые режимы в беспрецедентной форме для соглашений о свободной торговле и которые не предусмотрены в нашей политической декларации", - добавил Фрост.

Великобритания покинула ЕС 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. Брюссель и Лондон договорились о переходном периоде до конца текущего года, во время которого на Соединенное Королевство распространяются все европейские нормы. За это время стороны должны согласовать документ о порядке строительства будущих отношений.