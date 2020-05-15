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Крупнейшая оппозиционная партия Польши выдвинула мэра Варшавы на пост президента

48-летний Рафал Тшасковский ранее занимался темами международных отношений и европейской интеграции

ВАРШАВА, 15 мая. /ТАСС/. Польская оппозиционная партия "Гражданская платформа" (ГП) выбрала своим новым кандидатом на предстоящих в республике президентских выборах действующего мэра польской столицы Рафала Тшасковского. Об этом сообщил в пятницу на пресс-конференции в парламенте лидер партии Борис Будка.

"Мы рекомендуем мэра Рафала Тшасковского", - сказал он.

Прежний кандидат Малгожата Кидава-Блоньская отказалась от участия в выборах. Согласно данным опросов общественного мнения, за последний месяц она потеряла значительную часть своего электората при том, что в начале кампании ее считали главным конкурентом действующего президента Польши Анджея Дуды, который баллотируется на второй срок.

Выборы президента Польши

10 мая в Польше должны были пройти очередные президентские выборы. Однако из-за пандемии и политических противоречий внутри правящей коалиции и с оппозицией власти не смогли организовать голосование вовремя. В результате Государственная избирательная комиссия объявила выборы несостоявшимися.

Теперь спикер Сейма (нижней палаты парламента) до 24 мая должна назначить новые выборы. Они могут состояться в любое воскресенье в течение 60 дней со дня оглашения. Как ожидается, выборы пройдут в июне или июле.

Сейчас парламент работает над законом о проведении выборов в условиях пандемии коронавируса по смешанному принципу - с организацией избирательных участков и при помощи почты для находящихся в карантине и всех желающих. В законе содержится положение о том, что ранее зарегистрированные кандидаты смогут продолжить борьбу, а новые желающие в нее вступить получат такое право с необходимостью сбора 100 тыс. подписей в свою поддержку.

Тшасковский

48-летний Рафал Тшасковский родился в Варшаве, закончил Институт международных отношений Варшавского университета, учился в Великобритании и Франции. В профессиональной деятельности он занимался темами международных отношений и европейской интеграции.

С 2004 года Тшасковский был советником ГП в Европейском парламенте, потом стал евродепутатом от этой партии. В 2013 году был назначен министром администрации и цифровых технологий в правительстве Дональда Туска, а с 2014 года был заместителем министра иностранных дел по европейским вопросам.

После поражения ГП на парламентских выборах в 2015 году Тшасковский был депутатом, а в 2019 году выиграл выборы в органы местного самоуправления в Варшаве, став мэром столицы Польши.

Высказываясь о России, Тшасковский придерживается общей линии своей партии, которая демонстрирует негативное отношение к политике российских властей.

Теги
ПольшаТуск, ДональдДуда, Анджей
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