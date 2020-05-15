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В Пентагоне заявили, что вывод войск из Афганистана состоится в срок

Сколько военных уже вывели, официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман не сообщил

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Процесс снижения численности иностранных военных в Афганистане продолжается и должен завершиться в установленные сроки. Об этом в пятницу на брифинге сообщил официальный представитель Пентагона Джонатан Хоффман.

"Оно (снижение численности военных - прим. ТАСС) продолжается. Мы ожидаем, что [этот процесс] завершится в сроки, установленные в соглашении с [радикальным движением] "Талибан" (запрещено в РФ)", - сказал он. При этом Хоффман не уточнил, сколько военных уже вывели.

29 февраля в Дохе было подписано мирное соглашение между США и радикальным движением "Талибан". Согласно договоренностям, США, их союзники и коалиция намерены вывести все войска из Афганистана в течение 14 месяцев. Кроме того, Вашингтон обязался содействовать исключению талибов из санкционного списка ООН к маю, а к августу - отменить американские ограничительные меры в их отношении.

Теги
АфганистанСША
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