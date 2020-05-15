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Пресс-секретарь Белого дома не знает, будет ли рассекречен текст беседы Флинна и Кисляка

Однако президент хотел бы получить информацию о допросе Майкла Флинна, сообщила Кейли Макинэни

ВАШИНГТОН, 15 мая. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента США Дональда Трампа Кейли Макинэни не имеет информации о том, готов ли американский президент рассекретить полный текст разговора своего бывшего помощника по нацбезопасности Майкла Флинна с бывшим послом РФ в США Сергеем Кисляком. Об этом она сообщила в пятницу на регулярном брифинге в Белом доме, отвечая на вопрос о том, готов ли Трамп пойти на такой шаг "в духе транспарентности".

"Я не спрашивала его [президента] об этом, - сказала она. - Мне известно, что он хочет увидеть информацию о том, как ФБР проводило допрос Майкла Флинна".

7 мая Министерство юстиции США объявило о том, что прекращает уголовное дело в отношении Флинна после оценки "всех имеющихся фактов и обстоятельств, включая новую обнаруженную информацию". Решение было принято после того, как министр юстиции - генеральный прокурор США Уильям Барр поручил прокурору города Сент-Луис (штат Миссури) Джеффу Дженсену проверить, насколько законно действовали сотрудники ФБР при взятии показаний у Флинна 24 января 2017 года. Дженсен пришел к заключению, что эта беседа "проводилась безо всякого правомерного следственного обоснования".

Дело Флинна рассматривалось в рамках расследования приписываемого России вмешательства в выборы президента США в 2016 году. В феврале 2017 года он был вынужден уйти в отставку с поста помощника Трампа по национальной безопасности из-за того, что якобы не в полной мере проинформировал вице-президента Майкла Пенса о беседах с Сергеем Кисляком, который в то время являлся послом РФ в США. Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

В должности помощника президента по национальной безопасности Флинн проработал с 23 января по 13 февраля 2017 года. В 2012-2014 годах он был директором разведывательного управления Министерства обороны США.

Теги
СШАКисляк, Сергей ИвановичФлинн, Майкл
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