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Украина обновила санкционный список против российских организаций

В новый перечень попали МГУ, Эрмитаж, а также ряд подразделений Российской академии наук

КИЕВ, 15 мая. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский обновил список российских организаций, против которых еще в 2017 году его предшественник Петр Порошенко ввел санкции. Об этом следует из опубликованного пресс-службой главы украинского государства в пятницу полного перечня попавших под санкции юридических лиц.

В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось только 235 организаций. При этом в новый перечень попали Московский государственный университет, Русское географическое общество, а также ряд подразделений Российской академии наук.

Кроме того, под номером 132 в санкционном списке идет Эрмитаж, за ним следует Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Этим же распоряжением Зеленский продлили запрет на доступ к российским сайтам, социальным сетям и медиаресурсам еще на три года.

Под ограничения попал и ряд российских телеканалов - "СТС Медиа", "Спас ТВ", "Телеканал ТВ3" и "Мир". В список санкций добавили издательский дом "Комсомольская правда" и ряд радиостанций, большая часть из которых работает в Крыму.

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