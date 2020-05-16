В новом списке персональных санкций Украины оказались 377 человек

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Украина внесла в обновленный список персональных санкций фамилии 377 человек. Об этом следует из документа, который опубликовала пресс-служба главы украинского государства.

В частности, запрет на въезд в страну, владение активами или участие в приватизации на ее территории сроком на три года введен против сотрудницы некоммерческой организации "Институт стран СНГ" Валентины Гойденко, исполнительного директора международного исследовательского агентства "Евразийский монитор" Игоря Задорина. На один год ограничительные меры введены против учредителя фирмы "Корпорация Парус" Алексея Федоренко и одного из основателей компании "1C" Бориса Нуралиева.

Годом ранее предшественник Зеленского Петр Порошенко устанавливал санкции против 848 человек.

Большинство лиц, которые включены в новый санкционный список, по данным Киева, имеют регистрацию на территории Крыма.

В то же время сняты санкции сняты в отношении экс-депутата Европейского парламента, внучки итальянского диктатора Бенито Муссолини Алессандры Муссолини, которая была наблюдателем во время выборов на неподконтрольной Украине части Донбаасса. Отменены санкции и в отношении российских граждан, среди которых основатель IT-компании Lucky Labs Сергей Токарев, экс-владелец футбольного клуба "Динамо" (Москва) Алексей Федорычев и бизнесмен Карен Григорян.

В новость были внесены изменения (01:09 мск) - добавлены подробности.