Помпео заявил, что МУС может столкнуться с последствиями из-за расследования по Палестине

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Международный уголовный суд (МУС) может столкнуться с последствиями, если продолжит нынешний курс, проводя расследование о возможных военных преступлениях на палестинских территориях. Об этом говорится в заявлении госсекретаря США Майкла Помпео, которое в пятницу распространила пресс-служба Госдепартамента.

"Прокурор МУС 30 апреля вновь попыталась распространить юрисдикцию на Западный берег реки Иордан, Восточный Иерусалим и сектор Газа, подав новую жалобу. Как мы ясно заявили, когда палестинцы пытались присоединиться к Римскому статуту, мы не считаем, что палестинцы рассматриваются как суверенное государство, и они, соответственно, не могут получить полноценное членство или участвовать как государство в международных организациях", - утверждает госсекретарь.

По его мнению, "попытки суда выйти за пределы своей юрисдикции являются политическим инструментом". "США подтверждают свои возражения против любых незаконных расследований МУС. Если МУС продолжит данную линию, мы укажем на последствия", - отметил он.

Прокуратура МУС вела предварительное изучение ситуации в Палестине с 16 января 2015 года. В мае 2018 года Палестина направила обращение в прокуратуру с просьбой об изучении ситуации. В документе содержался запрос на расследование преступлений, попадающих под юрисдикцию суда, на территории Государства Палестина с 13 июня 2014 года.

20 декабря 2019 года прокурор МУС Фату Бенсуда заявила, что по запросу Палестины "прокуратура завершила предварительное изучение и пришла к выводу, что ситуация удовлетворяет всем критериям Римского статута для открытия полноценного расследования" в отношении действий Израиля на палестинских территориях. Она добавила, что у нее есть все основания полагать, что военные преступления были совершены на Западном берегу реки Иордан, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа.