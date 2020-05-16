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Politico: Трамп уведомил Конгресс о намерении уволить генинспектора Госдепа

Президент США заявил, что Стивен Линик "больше не пользуется полным доверием"

ВАШИНГТОН, 16 мая. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп уведомил в письме спикера Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси о намерении уволить генерального инспектора Госдепартамента Стивена Линика. Об этом сообщает в пятницу вечером газета Politico. Согласно законодательству, власти должны уведомлять Конгресс за 30 дней о снятии с должности инспекторов, выполняющих надзорные функции при ведомствах.

"Президент Трамп уведомил Конгресс о намерении уволить работавшего в министерстве юстиции Линика, которого назначил на должность в 2013 году президент Барак Обама, - отмечает издание. - Президент заявил, что Линик больше не пользуется полным доверием, и обещает представить Сенату кандидата, который пользуется его доверием и имеет надлежащую квалификацию".

Вести дела инспектора временно будет бывший сотрудник дипломатической службы Стивен Акард. Демократы уже выступили с критикой решения Трампа. По мнению одного из помощников в Конгрессе, Линик мог вызвать недоверие из-за проводимого им расследования о злоупотреблении госсекретарем Майклом Помпео служебным положением.

Трамп в апреле уволил генерального инспектора разведывательных служб страны Майкла Аткинсона из-за недовольства ролью, которую тот сыграл в запуске процедуры импичмента в отношении американского лидера.

Теги
Обама, БаракСШАТрамп, ДональдПомпео, Майкл (Майк)
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