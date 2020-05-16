{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

СМИ: Турция разрешила въезд россиянам для лечения

Это решение принято правительством страны в рамках мер по упрощению карантина

АНКАРА, 16 мая. /ТАСС/. Власти Турции разрешили гражданам России и ряда других стран пересекать границу для лечения в медицинских учреждениях. Об этом сообщает в субботу агентство Anadolu.

Это решение принято правительством страны в рамках мер по упрощению карантина в связи с коронавирусной инфекцией нового типа.

Разрешение также распространяется для граждан Азербайджана, Великобритании, Германии, Греции, Грузии, Джибути, Ирака, Казахстана, Катара, Киргизии, Ливии, Молдавии, Нидерландов, Туркмении, Узбекистана и Украины.

При этом пересекать границу с Турцией смогут лишь пациенты с отрицательными результатами теста на коронавирус.

По данным Anadolu, информация о желающих пройти лечение в республике иностранцах будет сначала заноситься в Международную систему медицинского контроля. После получения предварительного подтверждения им будет выдаваться разрешение на лечение в турецких медицинских учреждениях.

Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы. Общее число инфицированных в стране к настоящему моменту превысило 146 тыс., умерли 4 055 человек, выздоровели 106 133.

Теги
ТурцияРоссияПандемия коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Пандемия коронавируса нового типа
Пашинян перечислил 100 достижений правительства Армении
Для преодоления последствий пандемии Ереван активно работает со всеми международными партнерами, отметил премьер-министр республики
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС