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Пандемия коронавируса нового типа

Пашинян перечислил 100 достижений правительства Армении

Для преодоления последствий пандемии Ереван активно работает со всеми международными партнерами, отметил премьер-министр республики

ЕРЕВАН, 16 мая. /ТАСС/. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в субботу на пресс-конференции, которая впервые прошла в онлайн-режиме и без присутствия журналистов из-за пандемии нового вида коронавируса, рассказал о 100 шагах его кабинета министров за последние четыре месяца, которые касаются всех сфер жизнедеятельности страны.

"Часть предпринятых нами шагов направлена на преодоление социально-экономических последствий пандемии. Мы запланировали и запустили 18 программ, направленные на помощь населению и бизнесу, которые испытывают определенные трудности из-за пандемии", - отметил он.

По словам главы армянского кабмина, для преодоления последствий пандемии Ереван активно работает со всеми международными партнерами. "Хочу отметить, что, например, МВФ увеличил финансовую помощь нашей стране до €280 млн, Германия выделит гранты на общую сумму в €96 млн", - добавил он.

Пашинян также отметил, что в 2019 году экономика Армении выросла на 7,6%, что больше, чем "аналогичные результаты соседних стран, участниц ЕАЭС и европейских стран". "Это самый большой экономический рост с 2008 года", - добавил он.

Теги
АрменияГерманияПашинян, Никол ВоваевичПандемия коронавируса нового типа
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