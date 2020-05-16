Контрразведка Чехии просит полицию расследовать утечки информации спецслужб

ПРАГА, 16 мая. /ТАСС/. Служба безопасности и информации (контрразведка) Чехии обратилась в полицию с просьбой расследовать утечки секретной информации в СМИ. Об этом заявил в опубликованном в субботу интервью газете Pravo премьер-министр страны Андрей Бабиш.

"Я шокирован, что некоторые вещи, на которые распространяется режим секретности, в определенной форме попали к общественности, - отметил он. - Поэтому Служба безопасности и информации обратилась [в полицию] с заявлением [о расследовании факта утечки]".

На данные, якобы полученные из спецслужб, опирались авторы апрельской публикации в еженедельнике Respekt, утверждавшие о прибытии некоего российского дипломата с ядом в Прагу. Позднее, как сообщило издание Denik N, глава чешской контрразведки на заседании в парламенте сообщил, что никаких улик против прибывшего нет и высылать его не планируется.

Комментируя публикации чешских СМИ, премьер-министр Бабиш отметил, что и сам "задается вопросом", могут ли вообще соотноситься с реальностью выдвигаемые прессой обвинения. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал такие утверждения чешских СМИ немыслимыми и отметил, что никто "в здравом уме" не поверит в подобные измышления. А глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова заявила ТАСС, что необоснованное нагнетание ситуации в Чехии не способствует конструктивному диалогу в российско-чешских отношениях, а сами власти республики выдвигают в отношении находящегося в Праге сотрудника Россотрудничества "беспочвенные обвинения".

Российско-чешские консультации

9 мая посольство РФ в Чехии сообщило, что Россия готова начать консультации с республикой по наиболее острым вопросам взаимных отношений. Они будут проводиться в соответствии со статьей 5 Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между РФ и Чехией от 1993 года.

Бабиш назвал возможность будущего диалога "хорошей". "У нас будет возможность прояснить [спорные вопросы], и вернуть [взаимные] отношения в нормальное русло", - подчеркнул Бабиш.

Отношения между странами осложнились после того, как власти района Прага-6, несмотря на протесты общественности и негативную реакцию президента Чехии Милоша Земана, сняли с постамента памятник Маршалу Советского Союза Ивану Коневу. Решение о переносе было принято муниципалитетом 12 сентября прошлого года. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по факту демонтажа памятника по статье "Осквернение символов воинской славы России, совершенное публично".

Власти муниципалитета, на территории которого находился монумент, планируют передать его в Музей ХХ века, который должен быть создан мэрией Праги. При этом Андрей Бабиш считает, что памятник следовало бы переместить на Ольшанское кладбище чешской столицы, где покоится прах погибших при освобождении города бойцов Красной Армии. "Памятник Коневу является собственностью [района] Прага-6, и она (управа района - прим. ТАСС) приняла какое-то решение. Лично я думаю, что памятник было бы лучше всего разместить на Ольшанском кладбище, но оно находится в собственности города [Праги]", - сказал Бабиш.