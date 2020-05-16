Пашинян заявил, что Армения и Россия решают вопросы на основе компромисса

ЕРЕВАН, 16 мая. /ТАСС/. Армения и Россия имеют очень богатую повестку двусторонних отношений и решают необходимые вопросы с помощью компромиссов. Об этом в субботу в ходе онлайн пресс-конференции заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

"Что касается препятствий в армяно-российских отношениях, у нас есть очень богатая повестка двусторонних отношений и решая вопросы, находящиеся на повестке, мы продвигаемся вперед", - заявил Пашинян, добавив, что для решения некоторых вопросов необходимы компромиссные решения.

Глава армянского кабмина считает армяно-российские отношения "блестящими, потому что у них есть стратегическая глубина и исторический контекст".

Ранее Пашинян неоднократно заявлял, что официальный Ереван заинтересован в углублении и расширении союзнических отношений между Арменией и РФ.