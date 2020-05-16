Эксперт: новые санкции Киева говорят о том, что Зеленский продолжает курс Порошенко

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Обновление и продление указом президента Украины Владимиром Зеленским санкционного списка в отношении российских юридических лиц свидетельствует о том, что, несмотря на смену власти в стране, отношения двух стран не улучшились, и заложенный экс-президентом Петром Порошенко курс продолжается. Такое мнение в субботу в беседе с корреспондентом ТАСС выразил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Продление Зеленским санкционного списка на три года без диалога с российской стороной, отсутствие в принципе двустороннего диалога в отношении совместного или гармоничного параллельного смягчения санкционного режима говорит о том, что пока существенно украино-российские отношения не поменялись, стороны остаются на своих позициях, и смена власти на Украине не привела пока к смене или повышению эффективности этого политического диалога. Эти санкции - маркер того, что между Украиной и Россией пока ничего существенного не изменилось", - отметил он.

"Курс, заложенный предыдущей властью на санкционный режим, сохраняется. Зеленский и не способен, и не желает отменять какие-либо санкции в отношении РФ, поскольку команда президента считает, что ничего не произошло такого, что позволило бы сегодня отказаться от этой политики", - пояснил Бортник. Более того, добавил он, новая украинская власть вводит санкции с оглядкой и на Запад, и на внутреннюю обстановку в стране. "Такая политика сегодня является краеугольным камнем диалога Украины с Западом: Украина вводит санкции и постоянно просит Запад поддерживать их. Кроме того, санкционная политика в отношении России является маркером внутренней политики Украины, которая разделяет граждан на условных патриотов и условных непатриотов, и отмена санкций Зеленским или их существенное смягчение на сегодняшний день привели бы к политическому кризису", - полагает политолог.

При этом Бортник указал, что санкции были не просто продлены, но и частично изменены. По его словам, изменения обусловлены как раз сменой президента, а значит, и состава Совета национальной безопасности и обороны Украины, Службы безопасности и офиса главы государства, которые формируют списки, исходя из своих связей, экономических и политических интересов и новой модели функционирования этих структур. По его мнению, попадание в список Эрмитажа и других российских музеев, а также высших учебных заведений, в том числе и Московского государственного университета, связано с их возможным сотрудничеством с крымскими организациями. "Санкции на них наложены из-за продолжающегося противостояния между Украиной и Россией в отношении коллекций крымских музеев, экспонирования крымских экспонатов, сотрудничества с крымскими музейными и научными структурами", - предположил Бортник.

В целом, резюмировал он, теперь Зеленский не только пользуется санкционным инструментом Порошенко в своих целях, но ему "придется за него и отвечать на протяжении следующих трех лет". При этом эксперт не исключил, что в этом списке могут быть ошибки, которые будут исправляться.

Обновление санкционного списка

Зеленский 15 мая обновил список российских организаций, против которых в 2017 году Порошенко ввел санкции. В частности, в списке, в котором изначально находилось 468 юридических лиц, осталось 235 организаций. При этом в перечень попали Московский государственный университет, Русское географическое общество, а также ряд подразделений Российской академии наук, в том числе Институт археологии Крыма РАН, Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского и ряд других научных учреждений и организаций, а также СМИ.