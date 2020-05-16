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Власти Таиланда продлили запрет на прибытие международных пассажирских рейсов до 30 июня

Ранее срок действия этой меры истекал 31 мая

БАНГКОК, 16 мая. /ТАСС/. Власти Таиланда в четвертый раз продлили временный запрет на прибытие в аэропорты страны всех международных пассажирских рейсов. Об этом говорится в обнародованном в субботу указе управления гражданской авиации королевства.

Согласно документу, запрет на прибытие в Таиланд международных пассажирских рейсов, который изначально был введен с 4 по 6 апреля, был продлен до 18 апреля, затем - до 30 апреля и потом - до 31 мая, теперь будет действовать до 30 июня. Мера не распространяется на государственные или военные самолеты, аварийную посадку, гуманитарную помощь, медицинские и спасательные полеты, репатриацию и грузовые самолеты. Вместе с тем люди, прибывшие в Таиланд одним из перечисленных способов, должны отправиться на 14-дневный карантин.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусной инфекцией был выявлен 13 января. К настоящему времени общее число инфицированных в королевстве превысило 3 тыс., вылечились более 2,8 тыс. человек, умерли 56, в том числе один россиянин. С 3 апреля на территории всей страны с 22:00 до 04:00 действует комендантский час. Нарушителям режима грозит до двух лет тюремного заключения и (или) штраф в размере 40 тыс. батов ($1,2 тыс.).

Теги
ТаиландПандемия коронавируса нового типа
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