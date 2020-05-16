Демонстрации с ограничениями. В Берлине проходят десятки согласованных акций

БЕРЛИН, 16 мая. /ТАСС/. Десятки согласованных демонстраций с разной тематикой запланированы на субботу в Берлине. Большинство из них проходят одна за другой в районе центральной площади Александерплац. Как передает корреспондент ТАСС, полицейские группами ходят от одного митинга к другому и просят собравшихся соблюдать положенную дистанцию в 1,5 м.

В организацию демонстраций вносит коррективы пандемия - сейчас в Берлине все массовые мероприятия ограничены 50 участниками. Александерплац и прилегающие улицы поделены на несколько зон площадью около 20 кв. м, которые по периметру обозначены красно-белой лентой. Внутри каждой зоны могут находиться максимум 50 человек, за чем строго следит полиция.

Возле так называемых Часов мира проходила акция против карантинных мер. Пикет через 30 минут после начала собрал не более 10 постоянных участников, поэтому полиция в его ход не вмешивалась. Проходившая в нескольких десятках метров акция против правого экстремизма тоже за установленный лимит не выходила.

"На сегодня здесь запланирована 21 демонстрация, - рассказала корреспонденту ТАСС дежурившая на Александерплац сотрудница пресс-службы берлинской полиции. - Мы следим, чтобы акции насчитывали не более 50 человек и чтобы люди соблюдали дистанцию". По ее словам, за порядком в городе следят более 1 тыс. полицейских. Пока существенных правонарушений зафиксировано не было. На нескольких человек составили протокол за нарушение дистанции.

В течение прошлых недель в Берлине состоялось несколько несогласованных акций протеста против ограничительных мер, которые ввели власти из-за пандемии коронавируса. Демонстрации были омрачены локальными стычками с полицией и нападением на съемочную группу телеканала ZDF. Противники карантинных мер собираются по всей ФРГ. В Штутгарте согласована акция на 5 тыс. человек, в Мюнхене - на 1 тыс.

Германия спустя два с половиной месяца постепенно снимает ограничения. В большинстве федеральных земель работают музеи, магазины, детские сады и школы. С текущей недели открыты рестораны и бары, но они принимают гостей при строгом соблюдении ограничительных правил. Ослабляется контроль на государственных границах.