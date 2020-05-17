Bloomberg изменило заголовок публикации после замечания представителя МИД России

"То, что дан старт дезинформационной кампании в отношении России в контексте пандемии, все уже поняли, - констатировала на своей странице в сети Facebook Захарова. - И сегодня генсек НАТО [Йенс] Столтенберг четко задал ее направление: "Россия и Китай в условиях пандемии коронавируса COVID-19 распространяют в больших количествах дезинформацию, стремясь таким образом изменить миропорядок". "Не уверена, кстати, что с "миропорядком", в котором агентство Bloomberg публикует статью с заголовком "Эксперты хотят знать, почему коронавирус не убил больше русских", все в порядке", - добавила она.

Bloomberg заменило этот заголовок на "Эксперты ставят под сомнение российские данные о смертности из-за COVID-19". Новый заголовок "отражает, что эксперты сомневаются в российской методике составления статистики о смертности", указано в пояснительной подписи под материалом.

МИД РФ в распространенном в среду сообщении заявил, что фейки о "занижении" в России данных о смертности от коронавируса в западной прессе направлены на то, чтобы отвлечь внимание аудитории от своих внутренних проблем. Внешнеполитическое ведомство обратило внимание представителей зарубежной прессы на "комментарий заместителя председателя правительства РФ Татьяны Голиковой от 12 мая, которая прямым текстом опровергла предположение о том, что официальная статистика может подвергаться манипуляции". Кроме того, специальный представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович сообщила, что фактов сознательного занижения смертности из-за коронавируса в стране не наблюдается.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и впоследствии распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,4 млн человек, свыше 300 тысяч умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537.